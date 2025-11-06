Putyin eldöntötte: az idén télen sem áram, sem fűtés nem lesz Ukrajnában – Oroszország brutális csapást mért a bányászokra, több ezren rekedtek a mélyben

„A támadás idején 2595 bányász tartózkodott a föld alatt” – közölte Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter a Telegramon.

Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter számolt be a több ezer bányász hollétéről / Forrás: Ukrajna Energiaügyi Minisztériuma

A miniszter hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint nincsenek halálos áldozatok vagy sérültek az orosz támadás következtében, és a mentőszolgálatok, valamint a bányák személyzete gyorsan megszervezte a bányászok felszínre hozatalát.

Oroszország folytatja az energetikai rendszerünk elleni terrort. Az újabb csapás több ezer bányász életét sodorta veszélybe. Oroszország továbbra is a civil lakosság ellen háborúzik. Az oroszok taktikája egyértelmű: télre el akarják vágni az ukránokat az áramtól és a fűtéstől

– hangsúlyozta a miniszter.

A bányászok fokozott veszélyben dolgoznak

Az ősz kezdetével Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai rendszer ellen. Október 10-re virradó éjjel az orosz hadsereg nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, aminek következtében sok megyében áramkimaradások voltak, áramkorlátozási ütemterveket kellett bevezetni.

Október végén Oroszország ismét kombinált drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai létesítményeire. A támadásban többen megsebesültek.

Október 25-én Oroszország megtámadta a DTEK vállalat egyik bányáját Dnyipropetrovszk megyében, ahol csaknem 500 munkás tartózkodott a mélyben — emlékeztetett az UNIAN hírügynökség.

Gyorssegítség forródróton

Ahogy korábban megírtuk, Gitanas Nauseda litván elnök telefonbeszélgetésben biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arról, hogy Litvánia kész segíteni Ukrajnát a tél előtti gázellátásban. A megbeszélésre november 5-én került sor, ahol a felek az ukrán energiaellátás helyzetét, valamint a régió biztonsági kockázatait vitatták meg.

Zelenszkij elmondása szerint Nauseda konkrét gázellátási támogatást ajánlott fel, és a két ország szakértői közös munkacsoportot hoznak létre az együttműködés részleteinek kidolgozására.

Litvánia ismét készen áll arra, hogy segítsen nekünk. Gitanas gázellátási támogatást ajánlott fel. Köszönöm ezt. Megállapodtunk, hogy csapataink együtt fognak dolgozni

– közölte az ukrán elnök a Pravdával.