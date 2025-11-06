Hátránnyal indul jövőre egy nélkülözhetetlen vasúti szolgáltatás
Az idén már ötödik éve, de feltehetően utoljára élvez állami támogatást a vasúti egyeskocsi-fuvarozás. Ez olyan tevékenység, amelynek során egy vasúti szerelvényt az útja során több megállóban is meg kell bontani azért, hogy kiemeljenek már célba ért vagonokat, illetve újakat illesszenek a sorba.
Segítette a vasúti fuvarozókat az egyeskocsi-támogatás
Ez az idő- és munkaigényes, valamint megfelelő adottságú megállókat, pályaudvarokat feltételező tevékenység értelemszerűen sokkal drágább az irányvonatok közlekedtetésénél, hiszen az irányvonatok meg sem állnak az útjuk során. Ugyanakkor nagy szükség van az egyeskocsi-szolgáltatásra a nem egész vonatnyi árut feladó vagy rendelő vállalkozások kiszolgálásához. A tevékenység versenyhátrányát az érintett vasúti szolgáltatóknak nyújtott támogatás tartotta meg, ilyenből az idén tizenegy volt. A támogatás nélkül a vasútvállalatok érvei szerint nem éri meg, hogy ilyen, vegyes összetételű, extra költségek mellett kezelhető szerelvényeket közlekedtessenek. Ám, ha nem teszik, veszélybe kerülnek az árujukat más módon célba juttatni nem képes termelők.
Mintegy hétszáz hazai kis- és középvállalkozás, illetve nemzetgazdasági szempontból fontos üzem évi négy-öt millió tonna árujáról van szó.
Kézenfekvőnek tűnik tehát a támogatás folytatása, de a jelek szerint ez nincs sínen. Az idő pedig sürget, mert közel az év vége, a támogatásra vonatkozó magyarországi kormányhatározatot még uniós szinten is jóvá kell hagyatni. Ráadásul a brüsszeli döntés sem születik meg azonnal, ezért a Világgazdaság már áprilisban megkérdezte az előkészületekről az ügyben illetékes Építőipari és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM), mire számíthatnak a hazai egyeskocsi-szolgáltatók jövőre.
Az akkor kapott válasz szerint a tárca a KTI Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-t bízta meg azzal, hogy értékelje az eddigi programot, és készítsen egy, a program folytatását megalapozó tanulmányt. A folytatásról azonban nem érkezett hírt, és az ÉKM sem válaszolt a Világgazdaságnak a kérdésben bő egy hete feltett kérdéseire. (Amint érkezik válasz, beszámolunk róla.) Szerencsésebb volt a Telex, amely a napokban Csepreghy Nándortól, az ÉKM miniszterhelyettesétől megtudta, hogy megváltozik a rendszer, de döntés még nincs.
Az ÉKM máshogy látja
Mint kiderült, Csepreghy Nándor a fentitől merőben eltérő megközelítésben látja a kérdést. Ő az egyeskocsi-szolgáltatás pluszköltségeinek a támogatáson keresztüli megtérítését néhány cég, például az osztrák hátterű Rail Cargo Hungary bevételeinek növeléseként értékelte.
- E bevételről egy másik pontban már úgy nyilatkozott, hogy az extraprofitot hoz,
- még később úgy, hogy egy osztrák cég a támogatásból elvisz néhány milliárdot.
Elismerte, hogy van helye a teherszállítás támogatásának, de a pénzt szerinte pályafelújításra kellene fordítani, annak ugyanis minden vasútvállalat látná az előnyét. Csepreghy Nándor azonban nem tért ki az egyeskocsi-szolgáltatás pluszköltségeire, holott azokból – a pályák kétségtelenül szükséges – fejlesztése csak egy kis részt téríthet meg.
Többen osztoznak majd a pénzen
Valami azonban lesz: mivel a támogatás Magyarország megtakarított szén-dioxid-kvótájából származik – érvelt a miniszterhelyettes –, a pénznek magyar cégekhez kell kerülnie.
Nem mulasztásból nem készültünk el, hanem meg akarjuk változtatni a rendszert
– mondta. Erről egyelőre annyit közölt, hogy a támogatás átalakítása nem fogja összedönteni az árufuvarozást, a módosítás csak egyes cégek extraprofitját nyirbálja meg, ezért akarnak a cégek a sajtón keresztül nyomást gyakorolni a kormányra.
Mindig az ügyfél dönt!
A Világgazdaság megkérdezte a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatóját az egyeskocsi-támogatás eddigi tapasztalatairól, de főleg arról, mire kell felkészülni a jelenlegi rendszer megváltozásával. Hódosi Lajos egyrészt arra mutatott rá, hogy a programban részt vevő 11 cég 90 százalékban lefedi azon vállalatok körét, amelyek a teljes hazai vasúti forgalmat bonyolítják. Ezek keresik meg a fuvaroztatókat ajánlataikkal. A megrendelő azt a vasútvállalatot választja ki, amelynek a kínálata leginkább illeszkedig a logisztikai igényei kiszolgálásához. A programban a vasútvállalatok akkora támogatásban részülnek a lebonyolított teljesítményük alapján, amekkorát igénybe vett tőlük a fuvaroztató. A vasútvállalatok a támogatás nagyságának ismeretében tudnak egyedi ajánlatokat tenni az ügyfélnek.
Kiszámítható üzleti környezetben fejlesztenek a vállalkozások
A támogatás kiszámíthatóságot és tervezhetőséget hozott a vasúti árufuvarozás egyeskocsi-szegmensében. Éppen ez eredményezte Hódosi Lajos magyarázata szerint, hogy az induló öt vállalat után az idén már 11 vállalat vesz részt a programban. Képességeik, humán- és eszközparkjuk persze eltérő, de éppen az elmúlt négy év kiszámíthatóságának ismeretében kezdték el e szegmensbeli képességeiket erősíteni, például
- mozdonyvásárlásokkal,
- további vasúti kocsik vásárlásával,
- bérlésével.
Tehát a program folytatásával az abban részt vevő vállalatok tovább tudnák fejleszteni szolgáltatásaik minőségét és a kapacitásukat, így még nagyobb küzdelem lenne az ügyfelekért. Vagyis éppen a támogatás folytatásával érne be igazán annak a gyümölcse.
Csak akkor van vége, amikor vége van!
„Vezetőségünk és tagvállalalataink folyamatos erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy valamilyen formában folytatódjon, vagy rövid időn belül induljon újra a szegmens támogatása. A folytatásáról szóló tervek Lázár János építési és közlekedési miniszter úr kérésére a tavasszal elkészültek több változatban is, tehát pozitív fordulat esetén bármikor indítható a támogatási program folytatásához szükséges EU-s engedélyeztetési eljárás” – jelentette ki Hódosi Lajos.
Mindazonáltal az egyesület vezetője úgy látja, hogy „ha nem lesz vasúti egyeskocsi-támogatás, azt is el kell tudni fogadni!”. Ezért a vállalatok megkezdték a kereskedelmi tárgyalásokat egy támogatás nélküli időszakra készülve. Mindent megtesznek, hogy ne kelljen minden forgalmat feladni. Azért kell a fuvaroztatókkal minden lehetőséget végigtárgyalniuk, mert az érintett forgalmak egy része át fog terelődni közútra, másik része pedig megszűnik a magas fuvarozási költségek miatt. Később, a program újrainduláskor, már nehéz lesz visszahozni a megmaradó forgalmakat.
A Hungrail keresi a költségcsökkentés eszközeit
A vasúti árufuvarozás 10-15 százalékát adja az egyeskocsi-fuvarozás. Visszaszorulása esetén ez a mennyiség nehezen lesz pótolható a vasúton. A Hungrail meg kívánja vizsgálni a szegmens magas költségszintet adó elemeit, és javaslatokat fog tenni ezen elemek további csökkentésére, ha van rá mód. Az egyik ilyen lehetőség az úgynevezett lassújelek felszámolása, kiemelten a vasúti egyeskocsi-forgalom által használt vonalakon, mert az ezek miatti fékezések és gyorsítások jelentős többletenergia-felhasználást okoznak. Ez akár milliárdos többletköltséggel is járhat. A Hungrail megvizsgálja majd azt is, mi indokoja az iparvágányok magas működtetési költségét, továbbá más költség- és adminisztrációs intézkedésekre is javaslatot tesz rövid időn belül.