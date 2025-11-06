Hivatalos: eladják Magyarország egyik leghíresebb focicsapatát, maga a polgármester jelentette be – de nem veheti meg akárki

Ahogy arról akkor a Világgazdaság is beszámolt, a székesfehérvári önkormányzat idén júniusban átvette az NB II.-be kiesett, akkor még Fehérvár FC néven szereplő futballcsapatot az addigi tulajdonostól, Garancsi Istvántól. Cser-Palkovics András polgármester már akkor jelezte, hogy a városvezetés csak ideiglenesen, maximum egy évig vállalja a klub működtetését, és igyekszik mihamarabb új tulajdonost találni, aki hajlandó finanszírozni az azóta már újra Videoton nevet viselő egyesületet.

Gőzerővel folyik a keresés, jövőre új tulajdonosa lesz a Videoton csapatának / Fotó: MTI / Bodnár Boglárka

A polgármester csütörtök délután sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hivatalosan is kiírták a pályázatot az önkormányzati üzletrész értékesítésére.

Videoton: eladja a csapatot a székesfehérvári önkormányzat

A pályázat két fordulóból áll, ami azt a célt szolgálja, hogy a Videoton csapata hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön.

A csapat hivatalos weboldalán megjelent közleményből kiderül, a pályázók szakmai kompetenciáját és a sportág, valamint a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó, a csapat életének minden szegmensére kiterjedő koncepciót.

Ennek tartalmaznia kell, hogy a pályázó milyen jövőképet képzel a felnőtt, profi csapatnak, hogyan tervezne az utánpótlás-neveléssel, mik a tervei a Sóstói Stadion és a hozzátartozó infrastruktúra használatával kapcsolatban, valamint hogy a csapat identitását, a szurkolói közösséget hogyan tervezi megtartani és formálni.

A pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felméri majd a pályázat, valamint ezen keresztül igyekszik megszűrni a jelentkezőket aszerint, hogy komolyan vehetők-e, vagy sem. Ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján, hiszen ha ez problémát okoz egy pályázónak, akkor jó eséllyel kizárt, hogy egy felnőtt, profi csapatot finanszírozni tudjon a jövőben.

Továbbá a pályázónak nyilatkoznia kell arról, és vállalnia kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesz a csapatba.

Az első körös pályázatok beadásának határideje december 10-én 12 óra. A pályázatot magyar és/vagy angol nyelven lehet beadni, e-mailben vagy papíralapon.