Szomorú fotók: csütörtök éjjel leomlott az egyik leghíresebb magyar vár fala, csak találgatják a szakértők, mi történhetett – videó

A csütörtök éjjel omlást elszenvedett Föld-bástya falának többi része is hasasodik, félő, hogy ott is leomlik a falköpeny. Az egri vár ezen részével a korábbi korokban is foglalkoztak, de kicsit hevenyészve — közölte a HEOL.

Az egri vár Föld-bástyájának egy szakasza leomlott. / Fotó: Egri vár / Facebook

Csütörtökön éjjel az egri vár tövében videófelvételek szerint éjjel 1 óra 9 perckor leomlott a Föld-bástya köpenyfalának egy szakasza.

Itt már korábban is láttak repedést, most pedig egy, a kamerafelvételt megtekintők elmondása alapján fal alján lévő kő repült ki,

majd megindultak a mázsás kövek fentről is. Többet egyben is tartott még a malter, az előtte lévő padot pedig kicsit arrébb is tolta a lezúduló tömeg.

A szakértők már felmérték a helyszínt

A várba éppen csütörtökön látogattak építési szakemberek, statikusok, tervezők, ők is szemrevételezték a helyzetet. Több ötlet is volt, miért történhetett az eset, felvetődött, hogy a talaj tömörödése is okozhatta, valószínűbbnek tartják azonban azt, hogy a több évtizedes vizesedés, ázás és a mostanában már növekedő hőingás okozta a fal rétegeinek szétválását.

A középkori fal ugyanis állva maradt, az újabb burkolat omlott le.

Azonban a probléma rövidesen fokozódhat és a többi rész is megindulhat. A további omlást megelőzendő lépéseket nagyon gyorsan meg akarják tenni, már csütörtökön is megnézte statikus a helyszínt, de pénteken is érkezik szakember. A tervezők egyébként szétnéztek a Szép-bástyán is, amelynek fala néhány éve omlott le.

Az egri vár Föld-bástyájának falszakasza eddig is problémás volt

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója Vágner Ákos polgármesternek is elmondta a helyszínen, hogy az ott négy méter magas falszakasz egy perc alatt kihasasodott, majd kirobbant. Tíz-tizenöt méter hosszon történt a várfalomlás.

A köpenyfal kiomlásával láthatóvá váltak azok a problémás pontok, vizesedések, átázások, statikai problémák, amelyekre a tervezőnek figyelnie kell. Szükség van arra, hogy felmérjük, hogy mi a valós helyzet. A mai napon a tervezők is itt voltak, egyeztetett időpontunk volt. Ma éppen egy bejárást is tartottunk, függetlenül attól, ami az éjszaka történt. Múlt héten is voltunk bejáráson itt velük, úgyhogy egészen közvetlenül tudták megszemlélni a helyszínt – nyilatkozta Novákné Mlakár Zsófia.