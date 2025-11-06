Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Váratlan figyelmeztetést tett közzé a Mohu: leáll a REpont, kiesés lesz a mobilappban – itt vannak a részletek az üvegvisszaváltásról

A papírutalványos megoldások és az adományozás zavartalan marad. November 7-én, pénteken rendszerfrissítést végez a Mohu, ezért időszakos leállások várhatók a REpont mobilapplikáció QR-kódos visszaváltási funkciójában.
VG
2025.11.06, 19:44
Frissítve: 2025.11.06, 20:40

A Mohu közleménye szerint 2025. november 7-én, pénteken rendszerfrissítés miatt ideiglenes leállás várható a REpont mobilapplikáció QR-kódos funkciójában. A papírutalványos visszaváltás és az adományozás zavartalanul működik majd a frissítés idején is.

LB_20250617_repont_0012 visszaváltás REpont mobilapplikáció
November 7-én, pénteken rendszerfrissítést végez a Mohu, ezért időszakos leállások várhatók a REpont mobilapplikáció QR-kódos visszaváltási funkciójában / Fotó: Ladoczki Balazs

A Mohu tájékoztatása szerint a REpont QR-kódos mobilapplikációban pénteken időszakos kiesések lehetnek, mivel az üzemeltető rendszerfrissítést végez. 

A karbantartás ideje alatt a QR-kódos utalás funkció nem lesz folyamatosan elérhető, de a papírutalványos visszaváltás, illetve az adományozási lehetőség továbbra is működni fog minden REpont-automatán.

A vállalat közleménye szerint a frissítés célja, hogy a szolgáltatás megbízhatóságát és felhasználói élményét javítsák. A munkálatok befejezése után az applikáció a megszokott módon fog működni, a felhasználók pedig változatlanul használhatják majd a QR-kódos utalás funkciót.

A Mohu kéri a felhasználók megértését és türelmét az átmeneti időszak alatt.

Nem csak a REpont mobilapplikációval lesz gond pénteken

Az intézkedés különösen érzékeny időpontban érkezik, hiszen az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 órától egészen november 10-én, hétfőn 6 óráig tervezett karbantartás zajlik.

A karbantartás alatt olyan szolgáltatások lehetnek időszakosan elérhetetlenek, mint például

  • az azonosítással működő mobilalkalmazások;
  • a kormányablakok ügyintézése;
  • valamint a Digitális Állampolgár applikáció.

Fontos ugyanakkor, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) által kezelt e-receptek kiváltása nem kerül veszélybe – a szakmai tájékoztatás szerint az e-receptek továbbra is elérhetők maradnak a karbantartás ideje alatt.

Itt a Mohu nagy bejelentése: nem kell többé egyesével visszaváltani a palackokat

Új fejezet nyílik a repontos visszaváltás világában. A Mohu csütörtökön bemutatta a nyilvánosságnak első ömlesztett beöntésű palackvisszaváltó automatáját, amely az ígéretek szerint forradalmasíthatja majd a visszaváltást Budapesten.

 

