Megtorpant az elektromos forradalom: a vásárlók fele nem kér a villanyautóból – így akarná Brüsszel betiltani a belső égésű motorokat
Az elektromobilitás forradalma még mindig várat magára: a carVertical 35 országot vizsgáló, több mint 16 ezer járművásárlóra kiterjedő kutatása szerint az emberek 51,5 százaléka továbbra sem venne elektromos autót. Csupán 12,2 százalék mondta azt, hogy fontolóra venné a váltást, míg a többiek bizonytalanok a kérdésben.
A felmérés alapján
- az autósok 43,8 százaléka továbbra is a benzines autókat részesíti előnyben;
- 38,9 százalék a dízelt választaná;
- 10,4 százalék pedig a hibridekre szavazna.
- Az elektromos autókat mindössze 5,6 százalék említette elsőként.
Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője szerint az okok egyértelműek:
A magas árak, a töltőhálózat hiányosságai és a villanyautókkal kapcsolatos tévhitek mind közrejátszanak abban, hogy a vevők nem lelkesednek a technológiáért.
Úgy vélte, egyre világosabb, hogy a belső égésű motorral felszerelt autók teljes kiváltása komoly kihívást jelent majd. Az állami intézkedések önmagukban nem elegendők. „A vevők egyszerűen nem állnak még készen a váltásra” – tette hozzá.
Az EU ugyan 2035-től megtiltja az új benzines és dízelautók értékesítését, de az adatok alapján a társadalmi felkészültség egyelőre messze van ettől a céltól. A klímasemlegesség felé vezető út tehát jóval rögösebbnek ígérkezik, mint ahogy a brüsszeli tervek feltételezik.
A kutatásban részt vevők, akik mégis elektromos jármű mellett döntenének, többnyire gazdasági megfontolásokra hivatkoztak: csaknem 47 százalékuk szerint olcsóbb az üzemeltetés és a karbantartás, hiszen a villanyautókban jóval kevesebb mozgó alkatrész található.
A dráguló üzemanyag is egyre több sofőrt ösztönöz a váltásra.
Az alacsonyabb adóterhek is komoly vonzerőt jelentenek: a megkérdezettek 17,6 százaléka ezért választaná az elektromos meghajtást. Hollandiában például teljesen eltörölték a regisztrációs és forgalmi adót, míg Németországban és Franciaországban éves adókedvezményekkel segítik a vásárlókat. Franciaországban ráadásul jövedelemtől függően akár hétezer eurós támogatás is elérhető.
A környezetvédelmi szempontok azonban továbbra is háttérbe szorulnak: a válaszadók mindössze 14 százaléka jelölte meg elsődleges motivációként a zéró kibocsátást.
Drága és körülményes mulatság az elektromos autó
Akik viszont elutasítják az elektromos autókat, három fő indokot emeltek ki: a magas vételárat, a korlátozott hatótávot és a töltő-infrastruktúra hiányosságait. Ezek a tényezők világszerte gátolják a gyors átállást, még azokban az országokban is, ahol komoly állami támogatások érhetők el.
A carVertical szerint a következő évek döntők lesznek: ha a gyártók nem tudják csökkenteni az árakat és bővíteni a töltési lehetőségeket, az elektromos autók terjedése lelassulhat – ezzel pedig a 2035-ös uniós cél is veszélybe kerülhet.
