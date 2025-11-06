Megtorpant az elektromos forradalom: a vásárlók fele nem kér a villanyautóból – így akarná Brüsszel betiltani a belső égésű motorokat

Az elektromobilitás forradalma még mindig várat magára: a carVertical 35 országot vizsgáló, több mint 16 ezer járművásárlóra kiterjedő kutatása szerint az emberek 51,5 százaléka továbbra sem venne elektromos autót. Csupán 12,2 százalék mondta azt, hogy fontolóra venné a váltást, míg a többiek bizonytalanok a kérdésben.

A carVertical friss nemzetközi felmérése alapján az autóvásárlást tervezők több mint fele még mindig nem választana elektromos autót / Fotó: Shutterstock

A felmérés alapján

az autósok 43,8 százaléka továbbra is a benzines autókat részesíti előnyben;

38,9 százalék a dízelt választaná;

10,4 százalék pedig a hibridekre szavazna.

Az elektromos autókat mindössze 5,6 százalék említette elsőként.

Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője szerint az okok egyértelműek:

A magas árak, a töltőhálózat hiányosságai és a villanyautókkal kapcsolatos tévhitek mind közrejátszanak abban, hogy a vevők nem lelkesednek a technológiáért.

Úgy vélte, egyre világosabb, hogy a belső égésű motorral felszerelt autók teljes kiváltása komoly kihívást jelent majd. Az állami intézkedések önmagukban nem elegendők. „A vevők egyszerűen nem állnak még készen a váltásra” – tette hozzá.

Az EU ugyan 2035-től megtiltja az új benzines és dízelautók értékesítését, de az adatok alapján a társadalmi felkészültség egyelőre messze van ettől a céltól. A klímasemlegesség felé vezető út tehát jóval rögösebbnek ígérkezik, mint ahogy a brüsszeli tervek feltételezik.

A kutatásban részt vevők, akik mégis elektromos jármű mellett döntenének, többnyire gazdasági megfontolásokra hivatkoztak: csaknem 47 százalékuk szerint olcsóbb az üzemeltetés és a karbantartás, hiszen a villanyautókban jóval kevesebb mozgó alkatrész található.

A dráguló üzemanyag is egyre több sofőrt ösztönöz a váltásra.

Az alacsonyabb adóterhek is komoly vonzerőt jelentenek: a megkérdezettek 17,6 százaléka ezért választaná az elektromos meghajtást. Hollandiában például teljesen eltörölték a regisztrációs és forgalmi adót, míg Németországban és Franciaországban éves adókedvezményekkel segítik a vásárlókat. Franciaországban ráadásul jövedelemtől függően akár hétezer eurós támogatás is elérhető.

A környezetvédelmi szempontok azonban továbbra is háttérbe szorulnak: a válaszadók mindössze 14 százaléka jelölte meg elsődleges motivációként a zéró kibocsátást.