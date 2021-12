Habár konkrét, azonnali terveink nincsenek, folyamatosan foglalkozunk a kérdéssel

– fogalmazott titokzatosan az Apple vezére egy rendezvényen. Arra a kérdésre, hogy esetleg tervezi-e a kriptodevizák Apple Payre való bevezetését, mindössze annyit mondott, vizsgálják a lehetőségeket, de azt már eldöntötték, melyek azok a területek, ahol szerintük nincs értelme gondolkodni a kriptotermékekbe való befektetésen. Ezek közül Tim Cook a cég készpénzegyenlegét emelte ki, ezt a summát ugyanis biztosan nem vinné el a kriptopiacra. Úgy véli ugyanis, hogy a befektetők nem azért vesznek Apple-részvényt, hogy kriptopiaci kitettséghez jussanak. Ha nyitnának a digitális eszközök felé, akkor számtalan más lehetőségük is van – tette hozzá.

Azt is hangsúlyozta egyúttal Cook, hogy bár nem kell napokon belül nagy bejelentéseket várni, vizsgálják a lehetőségeiket. A Yahoo Finance ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy

miután sok versenytárs, így a PayPal, a Venmo és a Square Inc. Cash alkalmazása egyaránt elfogadja a kriptoeszközöket, furcsa lenne, ha előbb-utóbb nem jelenne meg az Apple Paynél.

Fotó: AFP

Maga Tim Cook nem ellenzi a kriptobefektetéseket, és megerősítette, hogy saját pénzének egy része kriptovalutában van.

Észszerű diverzifikálni a portfóliót

– hangsúlyozta. Az ügyvezető hozzátette azt is, hogy szerinte az NFT-k (non fungible token – nem helyettesíthető tokenek) érdekesek, de úgy gondolja, ezek megértése még eltart egy ideig.

A beszélgetésben több aktuális témát érintettek, így az Apple álláspontját a biztonsággal kapcsolatban, és az App Store esetleges megnyitása is szóba került. Cook úgy véli, a felhasználóknak már van választási lehetőségük, amikor telefont vásárolnak. Ha az alkalmazásokat az alkalmazásbolt környezetén kívülről akarják letölteni – ez a gyakorlat az úgynevezett sideloading –, akkor egy másik platformot, az Androidot kell választaniuk. Az Apple szerint ugyanis a sideloading túl kockázatos. Persze rizikót jelenthet ennek tiltása a cég számára is, ugyanis emiatt felhasználók fordulhatnak el az Apple-től, így a társaság akár több millió dollárt is elveszíthet.

Ezenkívül részletezte az Apple politikával kapcsolatos álláspontját, és megvédte az Apple kínai piacra való szállítását is. Azt mondta, minél több helyen kell üzletelniük, és sokkal inkább a képzeletbeli hidak építésével, mintsem az árkok ásásával kellene foglalkozni.

Az Apple papírját az elmúlt fél évben 122 dolláron is jegyezték, innen viszonylag stabilan erősödött 156 fölé, majd egy enyhe lejtmenet következett, és pénteken délelőtt 147 dollár fölött cseréltek gazdát a részvények.