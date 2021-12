A GameStop-mánia és a mémrészvények kapcsán elhíresült, 31 millió felhasználót kiszolgáló Robinhood online bróker rendszereihez még a múlt héten fért hozzá egy betolakodó – tette közzé hétfőn a kereskedelmi platform.

Körülbelül ötmillió Robinhood-felhasználó e-mail-címe került nyilvánosságra, továbbá egy másik kétmilliós felhasználói csoport neve, emellett 300 felhasználó más személyes adataihoz is hozzáfért a hacker. De nincs hír arról, hogy a társadalombiztosítási azonosítók vagy bankszámlaszámok is kikerültek volna. Ám a hírek szerint a hacker váltságdíjat is követelt.

Fotó: Shutterstock

A hacker ügyfélszolgálati alkalmazottnak adta ki magát, és telefonon kapcsolódott a rendszerhez. A Robinhood olyan alkalmazását érte támadás, amely nem tudott lépést tartani a járvány alatt ugrásszerűen megnőtt felhasználói igénnyel. Már az év eleji GameStop-rali idején is megugrott az ügyfélpanaszok száma, míg a nyári IPO előtt a kibertámadások kockázataira figyelmeztetett a társaság.