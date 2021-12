Sokan eleve az alapján az adat alapján keresnek személyi hitelt, hogy tudják, mekkora összeg fér bele havonta pluszba az általános kiadások mellé. Amikor bemegyünk a bankba személyesen, és csak érdeklődünk, vagy csak a tévében látjuk meg az egyik bank ajánlatát, akkor nem fogunk pontos törlesztőrészletet hallani vagy látni, ugyanis a törlesztőrészlet összege sok tényezőtől függ.

Sokan gondolják, hogy csak a kamat befolyásolja a törlesztő összegét, és igazából nincs más dolgunk, mint megszorozni a felvenni kívánt összeget a kamattal, majd elosztani a futamidővel, és már meg is kaptuk a törlesztőrészletet. A valóság azonban az, hogy ennél sokkal bonyolultabb kiszámolni, hogy mekkora összeget is fizetünk majd pontosan, ugyanis a fenti számítás maximum tájékozódásra jó, pontos törlesztőrészlet kiszámítására semmiképp. A Hitelmindenkinek utánajárt, hogy hogyan is érdemes kiszámítani a személyi kölcsön törlesztőjét.

Amit a THM-ről tudni érdemes

Ahhoz, hogy a törlesztőnket pontosan ki tudjuk számolni, szükségünk lesz a THM-re, vagyis a teljes hiteldíjmutatóra, mely szabványosított formában mutatja meg ahitelfelvevőknek, hogy pontosan mennyibe is fog kerülni a hitelük. Ha pedig már pontosan tudjuk, hogy mekkora összeget kell visszafizetnünk, akkor a törlesztőrészlet kiszámítása is könnyebb. A THM értékét azonban sok tényező befolyásolja, ezért lehet az, hogy egy hitelajánlaton belül nem fix a THM, hanem tól–ig értéket adnak meg.

A THM értéke függ a felvenni kívánt összeg nagyságától, a törlesztés gyakoriságától és a futamidőtől is, ezért érdemes inkább hitelkalkulátort használni, és nem próbálni meg egy számológép segítségével egyedül kiszámolni a törlesztőt, mert valószínűleg nem fogunk pontos adatokat kapni. Ma már minden banknak van online kalkulátora, akár az adott hitelkonstrukcióra, akár az összes hitelének az összehasonlítására, de létezik már olyan kalkulátor is, melynek segítségével egy füst alatt az összes banki ajánlatot is összehasonlíthatjuk.

Fotó: pixabay

Milyen online hitelkalkulátort használjunk?

Ha mindenképp a számlavezető bankunknál akarunk hitelt felvenni, akkor az adott bank kalkulátorát is használhatjuk. Ezt az adott bank weboldalán fogjuk megtalálni. Hogy milyen kalkulátort találunk, az bankonként eltérő lehet, vagyis lehet olyan, ahol az adott hitelfajtára kalkulálhatunk, de lehet olyan is, ahol a bank összes hitelajánlatát összehasonlíthatjuk, és a bejelölt tényezők alapján ajánl a bank számunkra hitelt. Ebben az esetben több tényezőre is rákérdez a bank, és sokszor egyből az is előbíráltra kerül, hogy egyáltalán megfelelünk-e az alapvető hitelfeltételeknek.

Ha azonban a legjobb ajánlatot keressük, akkor érdemes olyan kalkulátort választani, ami összehasonlítja a különböző pénzintézetek ajánlatait. Ezek a kalkulációk nem minősülnek ajánlatnak, de tájékozódási pontnak már jók, a részleteket pedig úgyis az adott bank saját weboldalán tudhatjuk meg, ahol akár azonnal, online is igényelhetjük a hitelt. A kalkulátorhoz elég megadnunk az alapadatokat, mint a hitelösszeg nagysága, futamideje és a nettó havi jövedelmünk.

Milyen tényezőket tudunk beállítani az online kalkulátorba az alapadatok megadásán túl?

Ahhoz azonban, hogy pontos kalkulációt kaphassunk, érdemes a részletes paramétereket is beállítanunk. Egyrészt beállíthatjuk, hogy minden ajánlatot mutasson a kalkulátor, de kérhetjük azt is, hogy az adott bank legjobb ajánlatát mutassa csak meg nekünk. Emellett azt is érdemes beállítani, hogy kívánjuk-e átvinni a hitelfolyósító bankhoz a jövedelmünket vagy sem, ugyanis sok hitel esetében ez már nem feltétel.

Egyes kalkulátorokba beállíthatjuk, hogy a hitel csak online felvehető hitel legyen, vagy hogy csak a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök érdekelnek minket. Minél több paramétert adunk meg, annál pontosabb találatokat kapunk a személyikölcsön-ajánlatokat illetően.