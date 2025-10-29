Megszületett a legkisebb BYD, de nem lesz könnyű boldogulnia a túlzsúfolt piacon

A héten kezdődött Japan Mobility Show egyik legnagyobb érdeklődéssel várt attrakciója a BYD szupermini autójának, a japán kei car kategória paramétereinek megfelelő Racco „leleplezése” volt. A világ legnagyobb újgenerációs autógyártójának eddigi bő kétéves japán múltja eddig nem volt kimondottan sikertörténet, a Racco viszont fordíthat a szerencséjén.

A bumfordi BYD Racco akár közönségkedvenc is lehet a japán piacon, de meg is bukhat / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A négyszemélyes, négyajtós bumfordi elektromos kisautó jövő nyártól lesz kapható Japánban, a típust kifejezetten erre a piacra fejlesztették. A kei car rendkívül népszerű járműkategória a helyi piacon, az eladások közel 40 százalékát ezek az alacsony fenntartási költséggel jellemzett kisautók adják, elterjedésüket az állam adókedvezményekkel és más módon is támogatja. Ezeket a szigorú méretekhez kötött kisautókat a japán családok jellemzően második városi autónak vásárolják

csekély fogyasztásuk,

minimális helyigényük

és alacsony üzemeltetési költségük miatt.

A legfeljebb 3,40 méter hosszú, 1,48 méter széles és maximum 2,00 méter magas kei carok motorja maximum 660 köbcentis lehet, teljesítménye pedig nem haladhatja meg a 64 lóerőt.

Nem lóg ki a sorból a BYD Racco sem

A BYD Racco eléri ezeket a méreteket, az első információk szerint egy 20 kWh-s akkumulátor látja el energiával az elektromotorját, s egy feltöltéssel nagyjából 180 kilométert tud megtenni városi forgalomban. Az akkukat maximum 100 kW-tal lehet tölteni, a teljesítményt 63 lóerőre korlátozták.

A két véglet Tokióban: elől a BYD Yangwang U9 szupercarja, háttérben a BYD Racco kei carja / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A hátsó ajtók nem oldalra nyílnak ki, hanem hátra csúsztathatók, megkönnyítve a ki- és beszállást szűkebb helyeken. Az induló áráról hivatalos információ nem érkezett, meg nem erősített hírek szerint a kínaiak 2,6 millió jenről, azaz 5,7 millió forintról indítják majd az alapmodellt.

A BYD felpiszkálja a japán autópiacot

A hozzá mindenben hasonló Nissan Sakura mindössze 40 ezerrel kerül ennél többe. Nagy kérdés, hogy a kínai technológiától idegenkedő japánok mennyire látják vonzónak a Raccót, a minimális árkülönbözetet látva nem maradnak-e inkább a megszokott hazai kei car márkáknál.