Deviza
autóipar
BYD Co
Japán
Kína
elektromos autógyártó

Megszületett a legkisebb BYD, de nem lesz könnyű boldogulnia a túlzsúfolt piacon

A szupermini kategóriába is küld versenyzőt az újgenerációs autógyártás kínai világbajnoka. A BYD a kei carok piacát teszteli a szerdán bemutatott Raccóval, de csak akkor lehet sikere, ha a bizalmatlan japánok ellenállását is le tudja szerelni. Ehhez nem elég az alacsonyabb ár, minőségben is állni kell a versenyt.
Kriván Bence
2025.10.29, 17:21
Frissítve: 2025.10.29, 17:31

A héten kezdődött Japan Mobility Show egyik legnagyobb érdeklődéssel várt attrakciója a BYD szupermini autójának, a japán kei car kategória paramétereinek megfelelő Racco „leleplezése” volt. A világ legnagyobb újgenerációs autógyártójának eddigi bő kétéves japán múltja eddig nem volt kimondottan sikertörténet, a Racco viszont fordíthat a szerencséjén. 

BYD Racco Japan Mobility Show 2025
A bumfordi BYD Racco akár közönségkedvenc is lehet a japán piacon, de meg is bukhat / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A négyszemélyes, négyajtós bumfordi elektromos kisautó jövő nyártól lesz kapható Japánban, a típust kifejezetten erre a piacra fejlesztették. A kei car rendkívül népszerű járműkategória a helyi piacon, az eladások közel 40 százalékát ezek az alacsony fenntartási költséggel jellemzett kisautók adják, elterjedésüket az állam adókedvezményekkel és más módon is támogatja. Ezeket a szigorú méretekhez kötött kisautókat a japán családok jellemzően második városi autónak vásárolják

  • csekély fogyasztásuk,
  • minimális helyigényük
  • és alacsony üzemeltetési költségük miatt.

A legfeljebb 3,40 méter hosszú, 1,48 méter széles és maximum 2,00 méter magas kei carok motorja maximum 660 köbcentis lehet, teljesítménye pedig nem haladhatja meg a 64 lóerőt.

Nem lóg ki a sorból a BYD Racco sem

A BYD Racco eléri ezeket a méreteket, az első információk szerint egy 20 kWh-s akkumulátor látja el energiával az elektromotorját, s egy feltöltéssel nagyjából 180 kilométert tud megtenni városi forgalomban. Az akkukat maximum 100 kW-tal lehet tölteni, a teljesítményt 63 lóerőre korlátozták. 

BYD Auto unveils new model, light EVs "RACCO"
A két véglet Tokióban: elől a BYD Yangwang U9 szupercarja, háttérben a BYD Racco kei carja / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A hátsó ajtók nem oldalra nyílnak ki, hanem hátra csúsztathatók, megkönnyítve a ki- és beszállást szűkebb helyeken. Az induló áráról hivatalos információ nem érkezett, meg nem erősített hírek szerint a kínaiak 2,6 millió jenről, azaz 5,7 millió forintról indítják majd az alapmodellt. 

A BYD felpiszkálja a japán autópiacot

A hozzá mindenben hasonló Nissan Sakura mindössze 40 ezerrel kerül ennél többe. Nagy kérdés, hogy a kínai technológiától idegenkedő japánok mennyire látják vonzónak a Raccót, a minimális árkülönbözetet látva nem maradnak-e inkább a megszokott hazai kei car márkáknál.

A BYD most négy modellel van jelen a japán piacon, a portfóliót

  • az Atto 3,
  • a Dolphin,
  • a Seal
  • és a Sealion 7

alkotja, de a lista egy friss bejelentés szerint az első tölthető hidridjükkel a Sealion 6-tal bővül, s 2027-re 7-9 tagú lesz a flotta, amelyből a jelenleg 66 japán kereskedésükben vásárolni lehet majd.

Ez is T35-ös, de nem tank, csak furgon

Szintén a tokiói show-n jelentették be, hogy jövő tavasszal megkezdik a platós és dobozos kivitelben is készülő BYD T35 nevű elektromos furgonjuk forgalmazását, amit szintén kifejezetten a japán piacra szánnak. 

Nem lesz olcsó, 17,5 millió forintba kerül majd átszámolva a legolcsóbb változat. Teljesítménye 201 lóerő lesz, lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorával 280 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel.

A BYD jövő tavasszal kezdi meg a japán piacra szánt T35-s  elektromos furgonok árusítását / Fotó: AFP

A BYD-re egyébként eddig nem volt jellemző, hogy helyi igényekre szabott járműveket fejlesszen, az első ilyen a Mexikóban tavaly májusban debütált BYD Shark hibrid pick-up, amelyet azóta számos országban értékesítenek – kivéve Kínát. 

Előbb lemérik, hogy a nemzetközi téren milyen a fogadtatás, utána döntenek arról, hogy a hazai piacon is forgalmazzák-e a típust. A Shark egyelőre tiltott gyümölcs a kínaiak számára, de egyes hírek szerint a nélkülözés nem tart már sokáig.

