A Mol közölte a rugalmasabb kőolajváltáshoz vezető út részleteit

Viták sora zajlik azzal kapcsolatban, hogy a Mol csoport képes-e, akar-e más kőolajat bedolgozni az orosz mellett, illetve leküzdhetőek-e azok az akadályok, amelyek nehezítik a technológiai átalakításokat. A fő kérdések a százhalombattai Dunai Finomító (Dufi) és az Adria kőolajvezeték köré csoportosulnak.

A százhalombattai Dufi készül arra, hogy sokkal több kőolajat fogadjon az Adria vezetéken át / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Tény, hogy van ellenpélda: a finnországi Neste Oil azonnal leállította az oroszországi olajimportját az ukrajnai háború kitörésekor, csakhogy a Neste – politikai megfontolásból – már tizenkét évvel korábban hozzálátott az ehhez szükséges finomítói átalakításokhoz.

Az ukrajnai háború és a finomítási arány is fordulópontot hozott

Persze a Mol sem csak 2022-ben lépett, amikor bejelentette, hogy 500-700 millió dollárból pár év alatt alkalmassá teszi az olajfeldolgozó létesítményeit az orosztól eltérő olajok kizárólagos feldolgozására.

Már 2014-ben, a Krím Oroszország általi megszállása óta megkezdte az alternatív kőolajfajták tesztelésének és bedolgozásnak előkészítését, és azóta is folyamatosan dolgozik az infrastruktúra és a finomítói technológia fejlesztésén.

A 2022-es pedig nagy volumenű kőolaj-diverzifikációs programot indított, hiszen fejlesztések nélkül az alternatív kőolajfajták bedolgozási arányának további növelése a létesítmény fizikai károsodásával járt volna.

Egy finomító áthangszerelése rendkívül időigényes és összetett mérnöki munka, de egyelőre ütemterv szerint haladunk. Számításaink szerint legkorábban 2027-re el is készülünk

– jelentette ki a Százhalombattán szervezett háttérbeszélgetésen Pulay Krisztián, a finomító termeléséért és fejlesztéséért felelős vezetője.

A Dufi nem túl rugalmas

A Dunai Finomító létesítményeit úgy építették meg, hogy azokat az Oroszországból érkező olajkeverék tulajdonságai alapján optimalizálták a maximális termékkihozatalra. Csak néhány példa az optimalizálás területeire:

A berendezések, vezetékek falai pont annyira savállók, amennyit a közepes savtartalmú Urál-keverék feldolgozása során el kell tudni viselniük.

A Dufi kéntelenítőkapacitása akkora, amennyire szükség van az orosz nyersolaj 1,7 százaléknyi kéntartalmának kivonásához.

A telephely feldolgozóberendezései, a félkész- és késztermék-tartályai is akkorák, amekkorára szükség van a 20,5 százalékos bitumenkihozatalú nyersolaj összetételéből adódóan a finomítás és tárolás során.

A berendezések alkalmasak a közepes sűrűségű (30,5 API-fokos) olaj kezelésére, megfelelő hőmérsékleten tartására.

Azzal még károsodás nélkül is megbirkóznak a finomító létesítményei, ha az orosz olajhoz az említett arányban más olajat kevernek, de a tevékenység gazdaságossága már ekkor is romlik. Amikor ugyanis mondjuk nehezebb kőolaj érkezik, akkor abból az összes kén már nem vonható ki, az olaj más okokból is nehezebben kezelhető a kőolaj szennyező komponensei (fémtartalom, savtartalom, klórtartalom) miatt. Így is megesett, hogy sérült a finomító, amikor 2019-ben klórral szennyezett orosz kőolaj érkezett, kilyukadt csövek sorát kellett kicserélni. Ezért is hangsúlyozza a Mol: a legnagyobb kockázat az, ha nincs alternatív útvonal, mindkét vezetékre szükség van a régió ellátásbiztonságához.