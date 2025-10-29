Ítéletet mondott a Világbank: beköszönt a tél a nyersanyagpiacon – jövőre hatéves mélypontra zuhannak az árak

A Világbank legfrissebb előrejelzése szerint 2026-ra hatéves mélypontra eshetnek a globális nyersanyagárak. Az energia- és élelmiszerárak látványosan csökkenhetnek, miközben az arany és az ezüst tovább drágulhatnak a befektetők biztonságkeresése miatt.

A Világbank szerint a következő két évben a globális nyersanyagárak jelentősen csökkennek, miközben az arany és az ezüst újabb rekordokat dönthet / Fotó: Branislavpudar / Shutterstock

A washingtoni székhelyű intézmény szerint a gyenge gazdasági növekedés és a politikai bizonytalanságok egyaránt hozzájárulnak a piaci lehűléshez. A Világbank elemzése 2025-re és 2026-ra egyaránt mintegy 7 százalékos átlagos áresést valószínűsít a fő nyersanyagpiacokon.

A trendet főként az energia- és élelmiszerszektor húzza lefelé

– írta az intézmény.

A nyersolaj ára a túlkínálat miatt már most is gyengélkedik. Kínában stagnál a fogyasztás, és a villamosított járművek térnyerése világszerte visszafogja az üzemanyag-keresletet. A Világbank szerint az olajpiaci lanyhulás egyértelműen hozzájárul az infláció globális mérséklődéséhez, ami több országban is segítheti a kamatcsökkentési ciklusokat.

Az élelmiszerárak esetében főként a gabonafélék húzzák le az átlagot: a búza, a rizs és a kukorica ára is visszaesett, miután világszerte bőséges volt a termés. Ez a fejlődő országok számára kedvező, hiszen a csökkenő árak mérséklik az élelmezési nyomást. A kávé viszont kivételt jelent – a kedvezőtlen időjárás és a gyengébb termés miatt a kávébab ára 2025 elején hatéves csúcsot döntött.

Világbank: folytatódik az aranykor a nemesfémek piacán

A nemesfémeknél ezzel szemben ellentétes folyamat látszik: az arany és az ezüst ára tovább emelkedhet, ahogy a befektetők a gazdasági bizonytalanság idején biztonságos menedéket keresnek. A Világbank szerint ez a menekülőáramlás akár újabb rekordokat is hozhat 2026-ban, miközben a legtöbb reáleszköz ára történelmi mélypont közelébe süllyedhet.

A jelentés szerint a nyersanyagpiacok tehát kettészakadhatnak: az energiahordozók és az élelmiszerek ára tovább csökken, miközben a nemesfémek újra a befektetői figyelem középpontjába kerülnek. A Világbank úgy látja, hogy a következő két évben a nyersanyagpiacok mozgását sokkal inkább a geopolitikai feszültségek és a befektetői pszichológia, mintsem a klasszikus kereslet-kínálat viszony határozza meg.