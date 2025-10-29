Deviza
Shopper Park Plus
felvásárlás
kiskereskedelmi park
Lengyelország
ingatlan

Lengyelországban vásárol be 200 millió euróért egy magyar tőzsdei cég

Nagybevásárlásra készül a Shopper Park Plus. A pesti tőzsde prémium kategóriájában jegyzett társaság élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkok megvásárlását tervezi Lengyelországban.
VG
2025.10.29, 15:44
Frissítve: 2025.10.29, 15:53

Nyolc Lengyelországban található kiskereskedelmi park megvásárlását tervezi a Shopper Park Plus. A megvásárolni terezett ingatlanok mindegyikében jelen van kulcsbérlőként egy elismert, nemzetközi élelmiszer-kiskereskedő – jelentette be szerdán a pesti tőzsde prémium kategóriájában jegyzett magyar társaság.

Shopper Park Plus, Lengyelország
Lengyel kiskereskedelmi ingatlanok kerülhetnek a Shopper Park Plus „kosarába” / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

A tranzakció összhangban áll az Shopper Park Plus (SPP) stratégiájával, amely szerint a társaság a közép- és kelet-európai régió élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkjainak vezető tulajdonosává és üzemeltetőjévé kíván válni. Az SPP a tranzakcióra vonatkozóan kizárólagossággal rendelkezik és az átvilágítási (due diligence) folyamat lezárult. 

A tranzakció főbb paraméterei a következők: 

  • vételár: kb. 195 millió euró,
  • bérbe adható terület (GLA): kb. 210 000 m², 
  • várható hozam: kb. 9,1 százalék.

 A kulcsbérlő által fizetett jelenlegi átlagos bérleti díj jelentősen elmarad a piaci szinttől, ami kettős előnyt jelent: egyrészt stabilitást biztosít, másrészt lehetőséget teremt a bérleti díjak piaci szintre emelésére. A projekt jövedelmezőségét tovább növeli a mintegy 18 000 m²-nyi visszaadható (downsize) terület, amelyet a kulcsbérlő vissza kíván adni, és amely a várhatóan magasabb piaci bérleti díjak mellett újra bérbe adható. 

A körülbelül 195 millió euró értékű akvizíció finanszírozása előreláthatólag 55 százalékos LTV arányú banki hitellel történne, maximum évi 1 százalékos tőketörlesztéssel és a 3 hónapos Euriborhoz képest legfeljebb 2,2 százalékos kamatmarzzsal, így a teljes kamatköltség várhatóan jóval 4,5 százalék alatt marad. 

A társaság közleménye szerint a finanszírozó konzorcium kiválasztása folyamatban van a számos banki finanszírozási ajánlat közül. Az üzleti terv részeként az SPP elkötelezett az ingatlanok ESG-profiljának jelentős javítása mellett, különös tekintettel az energiafogyasztás csökkentésére és a zöld tanúsítványok megszerzésére. A kulcsbérlő továbbra is folytatja majd üzleti tevékenységét a lokációkon, és a tranzakció zárásával kezdődő 15 éves, fix futamidejű bérleti szerződést ír alá (a bérlő további 3×5 éves hosszabbítási opc0ióval rendelkezik).

