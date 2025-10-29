Lengyelországban vásárol be 200 millió euróért egy magyar tőzsdei cég

Nyolc Lengyelországban található kiskereskedelmi park megvásárlását tervezi a Shopper Park Plus. A megvásárolni terezett ingatlanok mindegyikében jelen van kulcsbérlőként egy elismert, nemzetközi élelmiszer-kiskereskedő – jelentette be szerdán a pesti tőzsde prémium kategóriájában jegyzett magyar társaság.

Lengyel kiskereskedelmi ingatlanok kerülhetnek a Shopper Park Plus „kosarába” / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

A tranzakció összhangban áll az Shopper Park Plus (SPP) stratégiájával, amely szerint a társaság a közép- és kelet-európai régió élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkjainak vezető tulajdonosává és üzemeltetőjévé kíván válni. Az SPP a tranzakcióra vonatkozóan kizárólagossággal rendelkezik és az átvilágítási (due diligence) folyamat lezárult.

A tranzakció főbb paraméterei a következők:

vételár: kb. 195 millió euró,

bérbe adható terület (GLA): kb. 210 000 m²,

várható hozam: kb. 9,1 százalék.

A kulcsbérlő által fizetett jelenlegi átlagos bérleti díj jelentősen elmarad a piaci szinttől, ami kettős előnyt jelent: egyrészt stabilitást biztosít, másrészt lehetőséget teremt a bérleti díjak piaci szintre emelésére. A projekt jövedelmezőségét tovább növeli a mintegy 18 000 m²-nyi visszaadható (downsize) terület, amelyet a kulcsbérlő vissza kíván adni, és amely a várhatóan magasabb piaci bérleti díjak mellett újra bérbe adható.

A körülbelül 195 millió euró értékű akvizíció finanszírozása előreláthatólag 55 százalékos LTV arányú banki hitellel történne, maximum évi 1 százalékos tőketörlesztéssel és a 3 hónapos Euriborhoz képest legfeljebb 2,2 százalékos kamatmarzzsal, így a teljes kamatköltség várhatóan jóval 4,5 százalék alatt marad.