Csak idő kérdése, hogy mikor omlik be a parajdi sóbánya

Szakértők szerint az elárasztott parajdi sóbányát nem lehet megmenteni, de a térségben újabb sóbányákat és sóba vájt turisztikai létesítményeket lehet kialakítani – írta szerdán a Krónika hírportál a témában tartott kerekasztal-beszélgetésről beszámolva.

A parajdi sóbánya menthetetlen, sőt, idő kérdése, hogy mikor omlik be, ha nem tesznek ellene / Fotó: Hemis via AFP

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári fiókja által kedd este rendezett beszélgetésen holland és magyar szakértők fejtették ki álláspontjukat a parajdi bányakatasztrófa utáni helyzetről.

A Krónika cikke szerint a meghívott szakemberek egyöntetűen úgy vélték:

ha a Hargita megyei településen nem sikerül megállítani az édesvíz beszivárgását a felszínről vagy a talajból az elárasztott sóbányába, csak idő kérdése, hogy mikor omlik be a bánya.

A szakértők egyetértettek abban, hogy Parajdon vizsgálatok sorozatát kell elvégezni annak megállapítására, hogy megoldható-e a bánya hermetikus elzárása. Szerintük a vizsgálatok arra is választ adhatnak, hogy a bányaomlás hónapok vagy csak évtizedek múlva következhet be.

A szakértők kimondták: ennyi volt, vége a parajdi sóbányászatnak

Serfőző Antal hidrogeológus, a sóbányák revitalizációjával is foglalkozó GeoGold vállalatok társalapítója úgy vélte, hogy

földtani kutatásokkal és a jelenségek folyamatos monitorozásával meg lehetett volna előzni a tragédiát.

Kételyének adott hangot azt illetően, hogy az elárasztott tárnákból újra sót lehessen kitermelni.

Azt valószínűsítette, hogy a víz sókioldása által a bányászattal kialakított üregek mellett a mélyben új üregrendszer is létrejöhetett. Elmondta: a parajdi sódiapír (a felszín felé nyomuló hatalmas sótest) egy kavicsteraszhoz kapcsolódik, amelyen keresztül folyamatos a talajvíz beáramlása. Közölte: a bányán átfolyó víz útját vízfestéssel és a robottechnika alkalmazásával lehetne tisztázni. A szakértő azt is problémásnak tartotta, hogy a Hargita megyei településen a só mellett metángáz is van a mélyben.

A meghívott az ukrajnai Aknaszlatina (Szolotvino) elárasztott sóbányáját hozta fel példaként, ahol kiderült: meg lehet állítani a vízbeszivárgást, valamint elkészültek a műszaki és technológiai tervek arra, hogy hermetikusan elzárják a sóréteget a Tiszától. Parajdon ellenben egyelőre nem ismerik a földtani adottságokat – mondta.