A Bridgewater Associates, a világ legnagyobb fedezeti alapjának milliárdos elnöke a LinkedIn-en azt közölte, az Egyesült Államok rossz úton jár, ugyanis több pénzt köt, mint amennyit keres, és a különbözetet a csúcson lévő inflációval fizeti meg. Úgy véli, a történelem már bebizonyította, hogy a túlköltekezésnek nagy ára van. Úgy véli, miután az árindex egyre gyorsul, a portfoliokat olyan részvényekkel kell megerősíteni, amelyek biztos menedéket nyújtanak az inflációval szemben. Ugyanakkor Dalio összességében a portfoliok diverzifikálását is szükségesnek tartja.

Fotó: Pedro Fiuza / AFP

Az egyik ilyen a Walmart lehet, a Bridgewater a kiskereskedelmi óriás több, mint ötmillió részvényével rendelkezik, ami portfoliojának csaknem 4 százalékát teszi ki. Azért lehet szerencsés választás a Walmart, mert nélkülözhetetlen mindennapi fogyasztási cikkeket árul, és folyamatosan az alacsony áraival reklámozza önmagát. Persze a Walmartnak is többet kell fizetnie az árukért, és az ellátási láncok problémái is érintik a céget, a diszkontlánc azonban akár piacot is nyerhet kisebb versenytársaitól, miközben az alacsony árakon alapuló marketingstratégiája következtében özönlenek a fogyasztók az áruházakba.

A legutóbbi negyedévben a Walmart amerikai üzleteiben elért eladásai több, mint 9 százalékkal nőttek.

Csaknem 2,7 millió Pepsico részvény van a Bridgewater-nél, ami az alap 2,2 százalékát teszi ki. A legutóbbi negyedévben az ital- és snack-óriás kétszámjegyű eladásnövekedést ért el. A fő rivális Coca-Cola is jó menekülési alternatíva lehet Dalio szerint, de a Pepsi szélesebb termékkínálatával jobban tud védekezni a magas árak ellen. A népszerű kólák, gyümölcslevek, sportitalok és palackozott vizek mellett a sós snackek piacából is nagy szeletet hasít ki a cég.

Összességében nehéz olyan háztartást találni Amerikában, ahol nincs akár egyetlen Pepsi-termék. A Pepsico részvényei 12 százalékkal emelkedtek idén, most 162 dollár körül forognak.

A Bridgewater továbbra is kitart a Johnson&Johnson mellett, 2,75 millió J&J részvényt birtokol, ami a fedezeti alap portfóliójának 2,4 százalékát teszi ki. Úgy vélik, hogy a Pepsicóhoz hasonlóan a Johnson & Johnson termékei is megtalálhatóak a legtöbb háztartásban. Különösen bőrápoló termékei, és fájdalomcsillapítói népszerűek. A Johnson & Johnson a nemrég azt jelentette be, hogy egészségügyi szegmensét egy külön vállalattá szervezi ki. A felosztás után a befektetők mindkét társaság részvényeiből részesülnek, és mindkét cég fizet majd osztalékot. Dalio szerint ez teszi a J&J-t különösen vonzóvá.