Csaknem kétszeres túljegyzéssel zárult a múlt héten a társaság nyilvános részvényjegyzése. Minek köszönhető a várakozásokat felülmúló befektetői érdeklődés?

Az érdeklődők több mint 17 milliárd forint értékben adtak be jegyzési igényt a részvényeinkre, az elmúlt években hasonló méretű nyilvános részvénykibocsátás nem volt a magyar tőzsdén.

Úgy gondoltuk, a növekedési stratégián alapuló értékteremtésnek megvan a helye a piacon, és ez láthatóan a lakossági és az intézményi befektetőknél is visszhangra talált. Úgy tűnik, jó volt a kommunikáció, sikerült a stratégiánkat, a növekedési sztorinkat érthetően elmagyaráznunk, és nem utolsósorban a portékáink, az autóink, a szolgáltatásaink is jók.

Mennyi befektető vett részt a nyilvános tőkeemelésben?

A kibocsátás ebben a tekintetben is felülmúlta a várakozásainkat. Előzetesen egy-másfél milliárd forintra becsültük a várható lakossági jegyzés volumenét, és arra számítottunk, hogy nagyjából ötszázzal növekszik eddigi, mintegy háromezres kisrészvényesi bázisunk. Ehhez képest az 1200-at is meghaladta a lakossági érdeklődők száma, akik összesen 2,5 milliárd forintért jegyeztek AutoWallis-részvényt. Ezt mi nagyon nagy sikerként értékeljük. A volumenében nagyobb intézményi jegyzés során nyolc pénzügyi alap vásárolt 7,5 milliárd forint értékben, ezzel nagymértékben szélesítettük a hosszú távlatban gondolkodó befektetőink körét.

A kiemelt érdeklődés miatt nem gondolkodtak el esetleg egy újabb kibocsátáson?

Rövid távon nem tervezünk újabb kibocsátást, és túljegyzést is elfogadtunk, az eredetileg tervezett 6-8 milliárd forint helyett 10 milliárd forintnyi forrást tudtunk bevonni. Ez az összeg elegendő fedezet lesz a következő néhány éves fejlesztési és akvizíciós céljainkhoz.

Külföldi befektetők megszólítását is tervezik?

Mindenképpen ez a következő logikus lépés, hiszen a magyar piacon már széles intézményi és lakossági bázissal rendelkezünk. A most lezárt részvényjegyzésnél is felkeltettük néhány nemzetközi pénzügyi intézmény érdeklődését, és már nemcsak magyar, hanem német elemzőház is követi a részvényeinket. Ezzel megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az esetleges következő forrásbevonási kört nemzetközi befektetők részvételével hajtsuk végre.

A most bevont forrásokat hogyan használja fel a társaság?

Három pillérre épül a növekedési stratégiánk, amelyben 2025-ig akvizíciós és üzletfejlesztési költés is szerepel, összesen 16–38 milliárd forint közötti értékben.

A kiskereskedelmi üzletágban az ingatlanberuházások mellett szeretnénk a tevékenységi kört földrajzilag is kiterjeszteni, a nagykereskedelmi üzletágunkban pedig a meglévők mellé újabb márkaképviseleti jogok megszerzését célozzuk a régió egyes országaiban. Emellett mindkét szegmensben kiemelt hangsúlyt fektetünk a szolgáltatások bővítésére. Az IT-fejlesztések és a digitális értékesítési csatornák kiépítése mellett regionális flottakezelő tevékenység elindítása, valamint a szerviz- és a rövid távú autóbérlési tevékenység fejlesztése is szerepel a terveink között.

A kelet-közép-európai terjeszkedés mellett nyitnának a nyugat-európai piac felé is?

Stratégiailag továbbra is a kelet-közép-európai régióra fókuszálunk. Ezt a régiót ismerjük igazán, kevesen rendelkeznek itt olyan tapasztalatokkal, amilyeneket mi az elmúlt harminc évben megszereztünk. A piacunk Szlovákia, Csehország, Lengyelország és a balkáni térség felé is kiterjeszthető, hiszen bizonyos tevékenységekkel ma is jelen vagyunk ezekben az országokban. Adott esetben Ausztriában is vizsgálnánk a lehetőségeket, de ez utóbbi nem stratégiai cél. A forrásainkat leghatékonyabban erre a térségre fókuszálva tudjuk elkölteni, így régión kívüli beruházást egyelőre nem tervezünk.

Mikor várható a következő akvizíciós bejelentés?

A nyilvános részvénykibocsátás miatt egy-két üzleti tárgyalásunk lelassult, mivel nem szerettük volna a jegyzési folyamatot ezzel megzavarni, de most megpróbáljuk újra felgyorsítani ezeket.

Így elképzelhető, hogy akár még az idén szolgálni tudunk majd új hírekkel.

Az autógyártókat is érintő globális csiphiány meddig éreztetheti még negatív hatását a piacon és az AutoWallisnál?

A csiphiány okozta gyártói korlátosság a jövő év végéig velünk marad, de olyan sokkszerű változásokra nem számítok, amilyenek 2021-et jellemezték. Arra kell berendezkednünk, hogy lassabban érnek ide az autók, és nem minden modell lesz azonnal vagy gyorsan elérhető. Mostanra ugyanakkor tervezhetőbbé vált a probléma kezelése, a márkák mindegyike talált erre megoldást. A gyártói kapacitások kényszerű szűkítése felgyorsított több előnyös változást is az iparágban, amelyek nagyobb hozzáadott értékű termékeket és magasabb árakat eredményeznek. A mi esetünkben az értékesített volumen csökkenését kompenzálni tudta a fedezetnövekedés és az áremelkedés.

Az elektromos járművek mekkora súlyt képviselnek a társaságnál?

Egyre erősödő trendről beszélhetünk, mi is évek óta forgalmazunk teljesen elektromos hajtásláncú járműveket, de ez az újautó-értékesítésen belül is csak egy számjegyű arányt képvisel. A hibridek már jobban elterjedtek, főleg a városi vásárlók nyitottabbak erre, és ezek a modellek szerepelnek a bérelhető flottakínálatunkban is. Az elektromos töltőhálózat kiépülésével fokozódó keresletre számítunk ebben a szegmensben.

Osztalékfizetésre mikor számíthatnak a részvényesek?

A jelenleg is zajló autópiaci átalakulások következtében nagyon jelentős növekedési lehetőséget látunk a régióban a következő években, aminek részesei szeretnénk lenni. A forrásainkat ezért most ennek a finanszírozására kell fordítanunk, így – bár ezt már idei eredményünk is lehetővé tenné – stratégiai időtávunkon, 2025 előtt nem tervezünk osztalékot fizetni. Erre a piaci konszolidáció lezajlása után kerülhet sor. Ebben a folyamatban az AutoWallis csoport a régió egyik meghatározó konszolidátora kíván lenni.

Stratégiai céljuk, hogy az AutoWallis-részvényeket az öt legforgalmasabb hazai papír között jegyezzék. Ezt milyen további lépésekkel érnék el?

Tőkepiaci stratégiánk kezdetektől legfontosabb eleme a közkézhányad növelése, valamint az, hogy ezen keresztül egyre több részvényindexbe bekerüljön az AutoWallis, és emelkedjen bennük a súlya. A mostani nyilvános kibocsátásunk részben ezt a célt is szolgálja. Ez egyébként egy öngerjesztő folyamat, az emelkedő részvényforgalom önmagában is növeli az indexsúlyt, ami további keresletet generál. Számítunk arra, hogy akár már jövőre bekerülünk újabb régiós indexekbe, emellett igyekszünk nemzetközi befektetőket is megszólítani. Dolgozunk az ESG-minősítés megszerzésén, finanszírozási és befektetési döntéseinket már most is az idén kidolgozott zöldfinanszírozási keretrendszerükben lefektetett elvek mentén hozzuk meg. Reményeink szerint 2023-ban megszerezhetjük a minősítést, ezt követően pedig minden tekintetben az ESG-feltételeknek megfelelően fogunk működni.