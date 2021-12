Megemelte az Erste Befektetési Zrt. a Gloster-részvényre megállapított célárát,

a korábbi 413,5 után 748 forintos célárral számolnak, ami még így is sokkal alacsonyabb az aktuális 980 forint körüli tőzsdei jegyzésárnál.

Az ajánlást a korábbi vételről eladásra módosították. Ugyanakkor az elemzést jegyző Nagy András szerint nem arról van szó, hogy rossz irányba haladna a társaság, éppen ellenkezőleg, véleménye szerint az áprilisban bemutatott 2022-ig szóló stratégia a Minero IT többségi tulajdonrészének felvásárlásával teljesült. Így tehát ismét a menedzsmenten a sor, hogy újabb terveket vázoljon fel, amelyekben akár a további növekedési irányok mellett az esetleges osztalékpolitika is szóba kerülhetne.

Az elemzésben kiemelik, hogy nagy ralin van túl a Gloster-részvény, ma a papír ára a célárukat is bőven meghaladja. Tavasz óta a legjelentősebb változás, hogy az infokommunikációs cég az autóipari beszállító akvizíciójával nemzetközi piacra lépett, a Minero IT felvásárlásával jelentősen nő a magas hozzáadott értékű szolgáltatások aránya a csoporton belül. Az is kedvező, hogy eddig alig volt mérhető exporttevékenysége a Glosternek, most azonban a német piac is jelentős lesz a társaság életében. Összességében a terjeszkedés következtében jelentősen megugorhat a cég profitabilitása – áll az elemzésben.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A Minero IT felvásárlása megduplázza a társaság EBITDA-ját is.

A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírások előtti eredmény az idén 800 millió, jövőre 1 milliárd forint körül alakulhat. Középtávon, 2025-re pedig nem lehet kizárni az 1,7 milliárdot sem, de ennek eléréséhez további akvizíciókra is szükség van.

Az Erste saját modelljében 2023-ra számol egy újabb felvásárlással, és megjegyzik, hogy erre a társaság pénzügyi helyzete is lehetőséget ad. Emlékeztetnek arra, hogy az októberben akvirált Minero IT a tavalyi évet 995 millió forintos árbevétellel, és 461 milliós EBITDA-val zárta.

A német autóiparba több mint tíz éve sikeresen beszállító cég immár a Gloster és a müncheni Sulzer GmbH német–magyar vegyesvállalataként működik tovább, az Erste szerint a tranzakció 2 milliárd forint körüli cégérték mellett történhetett. A Minero korábban is jelentős marzzsal tudott működni, ugyanis költségeit a magyar bérek határozzák meg, értékesítési áraiban viszont a német IT-piac az irányadó.

Láthatóan előreszaladt az árfolyam, a társaság fundamentumai jók. Enyhe bizonytalanság veszi körbe a Glostert, amíg a menedzsment nem fogalmazza meg a társaság növekedésének új motorjait

– hangsúlyozta a VG-nek Nagy András, az Erste elemzője. Hozzátette, megjelenhet az osztalékfizetés lehetősége, ugyanis a jövőben az akvizíciók nem csökkentik majd a nyereséget olyan mértékben, mint eddig.

Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke a VG kérdésére hangsúlyozta, rövid időn belül publikálja a menedzsment a cég növekedésére vonatkozó új stratégiáját, és terveik szerint még az idén közlik a társaság osztalékpolitikáját is.