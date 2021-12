A vártnál is magasabb lett az Amazon és a Ford által is támogatott Rivian értékeltsége. Az elektromosautó-gyártó 78 dollárra árazta a papírjait, ami 77 milliárdos értékeltséget jelent. Míg korábban 57–62 dolláros ársávról volt szó, ami 60 milliárdos értékeltséget jelentett volna. Így ez az IPO az idei év eddigi legnagyobb részvénykibocsátása, 11,9 milliárd dolláros forrásbevonással.

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Horgonybefektető volt az Amazon, a T. Rowe Price Group, a Coatue Management és a Franklin Templeton. De Soros György is invesztált a cégbe.

A Wall Street Journal szerint az indulás elképesztően égette a készpénzt, hiszen 2020 elejétől idén júniusig körülbelül 2 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el a vállalat, míg az utolsó negyedévben 745–795 milliós veszteséget becsült a társaság.

A Rivian az év végéig három modellt dob piacra. Ezek közé tartozik egy elektromos szállító teherautó, amelyet az Amazon számára terveztek és építettek. Az e-kereskedőnek 100 000 tehergépkocsira van megrendelése, amelyet Rivian a tervek szerint 2025-ig szállít. Év végére várhatóan még csupán 1200 autó gurul le a szerelőszalagról, de 2023 végére már évi 150 ezer jármű gyártására elegendő kapacitással rendelkezhet a vállalat.