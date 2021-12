Megtette a hatását a félvezetőhiány a Volvo Cars harmadik negyedéves pénzügyi mutatóira is – derül ki a kínai Geely tulajdonában álló cég kedden publikált gyorsjelentéséből. Az ikonikus svéd autógyártó bevételei 7 százalékkal, 60,8 milliárd svéd koronára csökkentek az előző év azonos időszakához mérten, míg az üzemi eredmény közel harmadával, egészen pontosan 28 százalékkal, 3,3 milliárd koronára zuhant. Az értékesítési volumen ezzel egyidejűleg 17 százalékkal zsugorodott.

Fotó: Imaginechina

A termelés éves összevetésben körülbelül 50 ezer autóval esett vissza, míg az értékesítés a megelőző időszakban összeszerelt, raktáron lévő gépkocsiknak hála csupán 30 ezer darabbal csökkent

– mondta Håkan Samuelsson, a Volvo Cars vezérigazgatója. Az ellátási helyzet a negyedik negyedév felé közelítve javult ugyan, ám arra számítunk, hogy az egész iparágra kiterjedő csiphiány továbbra is visszafogja a vállalat teljesítményét – tette hozzá.

Októberben a Volvo Cars megkezdte második, teljesen elektromos modelljének, a Volvo C40 Recharge-nak a gyártását. A belgiumi Gentben és a kínai Taicsouban található gyártóüzemekben a jelenlegi, körülbelül 15 ezer autóról jövő nyár végére legalább 150 ezer autóra kívánják feltornászni a teljesen elektromos járművek éves gyártási kapacitását.

Ugyancsak az elektromos átállással függ össze, hogy a továbbra is a svédországi Göteborgból irányított vállalat – amint nemrégiben közölték – egy harmadik európai üzem megnyitását is tervbe vette. Iparági szakértők szerint, mivel a cég a szintén svéd Northvolttól szerzi be akkumulátorait, az új üzem is Európa északi fertályába kerülhet.