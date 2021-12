Már a fekete pénteken is sejteni lehetett, hogy langyos lesz az idei Cyber Monday, azaz az internetes vásárlások amerikai ünnepnapjává kinevezett kiber hétfő. Úgy látszik, a karanténban töltött hosszú hónapok alatt az amerikaiak már beleuntak az online vásárlásba. Miközben a fekete péntek összességében robusztus számokat hozott, az amerikai vásárlók aznap mégis valamivel kevesebbet költöttek az internetes áruházakban. Vagyis

sokan visszatértek a fizikai boltokba, noha a koronavírus járvány és a dél-afrikai mutáns miatti félelmek óvatosságra kellett volna intse őket.

Fotó: YUKI IWAMURA / AFP

A felszakadozott ellátási láncok miatt szűkös készletek és a kereskedők figyelmeztetései sem tántorították el a boltokba indulókat. Így történhetett, hogy az Adobe Analytics adatai szerint először estek az online költések a Black Friday idején, amely hagyományosan az év legnagyobb vásárlási napja az Egyesült Államokban. A teljes online bevétel november utolsó péntekén nagyjából 8,9 milliárd dollárra rúgott, szemben a tavalyi 9 milliárd dollárral. Eközben a mobileszközök helymeghatározási adatait elemző Placer.ai adatai szerint a bevásárlóközpontok környékén a gyalogos forgalom 83,5 százalékkal nőtt ezen a hétvégén a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Már pár héttel korábban, már az Alibaba által meghonosított szingli mapon is azzal szembesültek a vásárlók, hogy a népszerű amerikai és kínai okostelefonokra akár több hetet is várniuk kell. Az új trend a Cyber Monday forgalmi adataiban is tükröződött. Sok esetben az online vásárlók a kiszállítás helyett a boltban történő személyes átvételt választották, biztos, ami biztos alapon, egyúttal a megemelkedett szállítási költségeket is megspórolva. Az Adobe adatai szerint az idei kiber hétfőre az is rányomta a bélyegét, hogy a tavalyinál jóval szerényebbek voltak az online kedvezmények. Vártnál visszafogottabban reklámozták az elektronikai készülékeket, a ruházati cikkeket és a sportszereket. A Wall Street Journal azt is kiemelte, hogy az ellátási lánc zavarai megnehezítették a kiskereskedőknek, hogy komolyabb készletekkel készüljenek fel vásárlói rohamra. Valószínű, hogy az idei kiber hétfőn lassult a vásárlások dinamikája a tavalyihoz képest – mondta az amerikai üzleti lapnak a keleti parti adatok ismeretében Vivek Pandya, az Adobe vezető elemzője. Hozzátetette: a trendet már a nyugati parti utolsó órák felgyorsuló forgalma sem tudja megfordítani. Az is jellemző, hogy ezúttal nem újdonságokra vadásztak az online vásárlók, hanem olyan elektronikai termékekre, amit a globális csiphiány és az ellátási láncok szakadozottsága miatt már hónapok óta hiába kerestek az áruházakban.