Az Apple újabb csúcstámadásra indult

Hétfőn két százalékos eséssel 175,74 dolláron zárt a kurzus, – ami 2880 milliárd dolláros kapitalizációt jelent –, ebből közel egy százalékot már korrigált az árfolyam a keddi nyitásra való készülődés során. Az Apple árfolyama az idén eddig 46 százalékkal nőtt,

szakértők szerint lassan nincs az az ár, amit a megszállott iPhone hívők egyre gyarapodó tábora meg ne adna az új, 5G-képes csúcskészülékekért,

ahogy a bivalyerős MacBook számítógépek kereslete is felfutóban van az új modellek színrelépésével. A cég szolgáltatói oldalról is egyre több bevételhez jut, elég az Apple TV-re vagy az Apple Musicra gondolni, a különféle app-ok értékesítéséről már nem is szólva.

Tim Cook vezérletével tíz év alatt tizennégyszeresére nőtt az Apple árfolyama Fotó: Mario Tama

Az Apple-nek várhatóan csak 16 hónapra lesz szüksége ahhoz, hogy kettőről háromra lépjen, ami a kapitalizáció ezermilliárdos gyarapodását illeti.

Összehasonlításképpen a cégnek két évre volt szüksége ahhoz, hogy „egyről kettőre” jusson – jegyzi meg a Reuters. Az elképesztő utazást 2011-től a legendás alapítót, Steve Jobs-ot váltó Tim Cook vezérletével hajtotta végre az Apple, a Cook-éra egy évtizede eddig 1400 százalékos árfolyam-erősödést hozott.

A rivaldafényt kerülő topmenedzser teljesítményével mégsem tudta kiérdemelni a Time magazinnál „Az év embere” címet, amit az idén Elon Musk Tesla-alapító kap meg, követve a facebookos Mark Zuckerberget (2010), a microsoftos Bill Gatest (2005), az amazonos Jeff Bezost (1999). Ez az elismerés Jobsnak sem jutott ki, ahogy a Google alapítóknak sem a legnagyobb piaci értéket képviselő tech-cégek megálmodói közül.

Ám Cookot címeknél a piac bizalma jobban érdekli. Ott pedig töretlenül bíznak benne és a technológiai fejlődésben, és ez be is árazzák.

A J.P. Morgan (JPM) hétfőn 180-ról 210 dollárra repítette az Apple célárfolyamát, azaz kerek húsz százalékos tartalékot lát még a részvényben. Ezzel a JPM-hez fűződik a legmagasabb Apple-célár. A konszenzus 170 dollárnál jár, a legpesszimistább elemző pedig 90 dollárra lőtte be prognózisát, vélhetően ő az, aki egyedüliként eladásra javasolja a részvényt a S&P Global Markets Intelligence által megkérdezett 52 elemző közül. A vételt huszonnyolcan, a felülsúlyozást heten, a tartást pedig nyolcan javasolják, mindez az Apple részvény drágulását vetíti előre.

Az indoklásban a járvány okozta trendváltások, a technológiai eszközök és szolgáltatások iránti kereslet erősödése szerepel az első helyen. Az 5G mobiltechnológia terjedését már eddig is meglovagolta az Apple, a cég jövő év elején piacra kerül iPhone SE készülékével viszont új frontot nyithat a közepes árfekvésű okostelefonok kategóriájában, ahová az Apple eddig nem ereszkedett le.

A JPM szerint 1,4 milliárd androidos készüléktulajdonost és 300 ezer régi iPhone-ost célozhatnak meg az elemzők által 269-399 dolláros ársávba pozícionált 5G-képes készülékkel. (Az iPhone 13-as család 799 dollárról indul.) A brókercég szerint az iPhone SE modellből jövőre 30 millió fogyhat, miközben az Apple bevételeinek 65 százalékát szolgáltató okostelefon-szegmens negyedmilliárd készüléket értékesíthet, tízmillióval többet a tavalyinál.