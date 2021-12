A kriptovaluta egyik legnagyobb vonzereje a peer-to-peer fókusz, amely feleslegessé teszi a közvetítőket, és az, hogy a blokklánc technológia kiküszöböli az adás-vételt lebonyolító felek azonosítási információinak szükségességét. Hosszútávon alternatívája lehet a hagyományos pénzpiacnak, érdemes lehet nyomon követni a kriptovaluták körüli híreket, újdonságokat. Egy érdekes hír a kriptopiacon, hogy idén kerül először kerül egy Flux párhuzamos eszköz a kripto tőzsdepiacra, ami felkavarta a kriptopiacot.Hamarosan bevezetésre kerül egy Flux-ETH/USDT kereskedési pár kriptovaluta kereskedő oldalakon. Mit jelenthet ez a kereskedőknek? Több lehetőséget és nagyobb rugalmasságot a Flux kereskedőknek, de a blokklánc technológia innovációinak elismeréseként is tekinthető, hogy felkerült egy Flux párhuzamos eszköz a Bit palettájára. De mit is kell tudni a Bittrexről, és pontosan mik azok a Flux párhuzamos eszközök?

Kriptovaluta vásárlása

A globális kereskedelem egyik fontos szereplőjévé váltak a kriptovaluták az elmúlt években. A kriptovaluták szárnyalását nézve nem meglepő, hogy soha nem látott népszerűségnek örvendenek a kriptovaluta kereskedő platformok. De hogyan is lehet beszállni? Ma már rengeteg kriptovalutákra specializálódott platform létezik, aminél egy egyszerű regisztráció után pár kattintással lehet venni kriptovalutát, de sok hagyományos bank is ajánl kriptovalutákat az elérhető befektetési eszközök között.

Flux és a blokklánc technológia

A Flux egy kriptovaluta, ami a Flux ökoszisztéma mögött áll és működteti azt. A Flux erőforrások vásárlására, csomópontok fedezetére és tranzakciók feltöltésére szolgál a FluxOS rendszeren, ezzel kompenzálva a FluxNode operátorokat a számítási erőforrások biztosításáért, a kriptobányászokat pedig a tranzakciók érvényesítéséért. A Flux a saját blokkláncán fut, és alátámasztásul szolgál a Flux ökoszisztéma minden egyes részének. A Flux közösségi kriptovaluta tisztességes elosztással, tehát a legtöbb munkát befektető, legtöbbet bányászó tagok kapják a legnagyobb jutalmat. Alapja a korábban már említett blokklánc technológia, mint a kriptovalutáknak általában. A blokklánc egy digitális blokkokból álló lánculat, aminek a tranzakciók során minden eleme titkosítva van. Ellenőrzés után a blokk bekerül egy láncba, ami után már lehetetlen módosítani. Ezekből a blokkokból áll össze a blokklánc, a kriptovaluták alapja.

Fotó: elements.envato.com

Párhuzamos eszközök

A korábban említett Flux ökoszisztéma fontos részét képezik a Flux párhuzamos eszközök. A párhuzamos eszközök Flux tokenek más blokkláncokon, ilyen például a Flux-ETH, vagy a Flux-Binance lánc. Összesen tíz párhuzamos eszköz létrehozását tervezi a Flux. Az úgynevezett Native Flux bármelyik elérhető párhuzamos eszközre elcserélhető, itt egy-az-egyben történik a csere, mindössze pár kattintással. Jelenleg a Flux-ETH-n kívül FLUX-KDA és FLUX-BNB párosítások elérhetők, amit hamarosan követni fog további hét párosítás. Több platformon, például Admiral Marketsen is hamarosan megvehetőek lesznek a párhuzamos eszközök. Az Admiral Markets egy vezető, online kereskedési szolgáltató, ahol biztonságban tudhatják a kereskedők az eszközeiket.

A párhuzamos eszközök előnyei

A fúzió és az egyszerű cserélhetőség előnyei közé tartozik a stabilitás és a kiszámíthatóság, A párhuzam stabilabb helyzetet hoz létre a Flux számára, nagyobb likviditással és kisebb csúszásokkal a kereskedés során. Lehetővé teszi a Flux hálózat számára azt is, hogy párhuzamos eszközöket integráljon decentralizált alkalmazásokba. Ezek az előnyök egyedülálló pozitív helyzetbe hozzák a Flux ökoszisztémát a blokklánc többi szereplőjéhez képest - a Flux és a Zelcore ökoszisztéma emiatt akár a központosított kriptovaluta tőzsdék első számú alternatívájává válhat a párhuzamos eszközöknek köszönhetően. A Flux-ETH párhuzamos eszköz eddig kizárólag az Uniswapon keresztül volt elérhető, de most, hogy megjelenik más, népszerű platformokon is, szélesebb körben kiélvezhetik a kriptovaluta kereskedők az előnyeit.

Összegzés

Mivel rendszeresen rekordokat döntenek a kriptovaluták árfolyamai, érdemes lehet nyomon követni a kriptovaluta piac alakulását, és reagálni az olyan változásokra, mint a Flux-ETH párhuzamos eszköz bevezetésre a nagyobb piacra. A korábban említett előnyök miatt hasznos lehet figyelni a párhuzamos eszközök alakulását, és az új valuta bevezetése jó alkalmat jelenthet a befektetőknek a vásárlásra. Emellett a valutavásárlás előtt mindig érdemes a befektetőknek felmérniük a pénzügyi helyzetüket, csak olyan vagyont befektetni, amire belátható időn belül nem lesz szükségük, a piac kiszámíthatatlansága miatt.