Túl van első tőzsdei hetén a BuzzFeed, és hát nehéz lenne azt mondani, hogy ez egy sikertörténet lenne, hiszen 39 százalékos veszteséget könyvelhetett el a digitális kiadó – írja a CNBC a tanulságokat összegző írásában.

Tekintve azonban, hogy a BuzzFeed ezzel úttörő szerepet játszik az online tartalomgyártás cégei közül, ennek szélesebb körű következményei lehetnek. Az iparág többnyire kockázati tőkén alapuló cégei ugyanis képet kaphatnak arról, hogy a piac hogyan értékeli őket.

Ne feledjük, hogy a cég több versenytársa – a Vox Media, a Vice Media, a Group Nine és a Bustle Digital Group – is fontolgatta a tőzsdére lépést idén, ám az ürescsekk cégek iránti érdeklődés alábbhagyásával végül elvetették a gondolatot.

Így végül egyedül a Buzzfeed jutott el a parkettig, és eddigi eredményei alapján valószínűleg versenytársai nem fognak sietni, hogy kövessék. A virális tartalmairól ismerté vált portál tőzsdei pályafutásáról egyelőre könnyebbnek tűnik 10 ok, hogy miért ne vidd a digitális médiacéged a tőzsdére címmel cikket írni, mint az ellenkezőjéről.

A jelenleg részvényenként 6 dollárba kerülő BuzzFeed számára a 15 dolláros értékelés lehet a kulcsfonotsságú szint a versenytárs Bustle Digital Group vezérigazgatója, Bryan Goldberg szerint, amivel a vállalat értéke 2,25 milliárd dollárra emelkedne, ami éves bevételeinek nagyjából a négyszerese miután a vállalat az év első felében 161 millió dolláros bevételre tett szert, amit az időközben felvásárolt Complex Media hasonló időszakban elért 53 millió dolláros bevétele egészít ki. Összehasonlításként a nyomtatott médiából érkező, de egyre nagyobb részben online bevételekből élő New York Times piaci kapitalizációja 7,5 milliárd dollár körül mozog.

Ez az árszint már lehetővé tenné azt is, hogy a cég részvényeit használja különböző felvásárlások nyélbe ütésére fizetségként és a befektetők is úgy érezhetik ebben az esetben, hogy méltányos árat kapnak részvényeikért –mondta Goldberg.

Goldberg szerint a bevételek négyszeresének kellene az alapértelmezettnek lennie a szektorban, amit szerinte 6 és 8 hónap közötti idő alatt érhet el a BuzzFeed.

Ugyanakkor kétségei vannak a negyedik negyedéves online hirdetési bevételek kapcsán, mert úgy gondolja, hogy az ellátási láncok szakadásai miatt a cégek a hirdetési költéseiket is csökkentették. A BuzzFeed részvényeit érintő hat hónapos eladási tilalom vége is nyomás alá helyezheti a cég árfolyomát a későbbiekben. Ugyanakkor a hirdetési bevételek 2022-től újra jók lehetnek szerinte.

Fotó: Shutterstock

A versenytársak számára a BuzzFeed kalandja azonban mindenképpen hasznos lehet, mint összehasonlítási alap egy olyan iparágban, melynek ezt eddig nélkülöznie kellett. Goldberg szerint a digitális média meg is szenvedte ezt az elmúlt öt évben, bár

a BuzzFeed pályafutását látva ez inkább a befektetőik számára járt negatív következményekkel.

A Vox Media 1 milliárd dolláros, a BuzzFeed a jelenlegi értékének több mint dupláját jelentő 1,7 milliárd dolláros, a Vice Media pedig 5,7 milliárd dolláros értékelés mellett tudott tőkét bevonni az elmúlt időszakban. Most a cégeknek a bevont tőke segítségével be kell bizonyítaniuk, hogy képesek a versenyre kelni a Google-lel és a Facebookkal a digitális hirdetésekért folytatott küzdelemben.

Az iparág konszolidációját két dolog hátráltatja: a cégek értékével kapcsolatos egyetértés és az alapítók egója. Az első problémán segíthet az, hogy a tőzsdén a cégek képet kaphatnak arról, hogy a piacok hogyan értékelik őket, ám a második problémát ez nem oldja meg.

Különösen azért nem, mert mindegyik cég vezetője úgy képzeli el a konszolidációt, hogy ő vásárolja fel versenytársait és nem fordítva. A BuzzFeed közölte is, hogy most már, mint tőzsdei cég fel kívánja göngyölíteni a piacot, de ennek sebessége erősen függ a célpontokat vezetők személyiségétől is.

A legtöbb nagy digitális média vezetői mind úgy gondolják, hogy különleges képességgel bírnak vetélytársaik felvásárlása és integrálása terén, és valóban történnek is ilyen megállapodások.

A Vox Media 2019 szeptemberében felvásárolta a New York Magazin kiadóját, a New York Mediát, a Vice Media pár nappal később pedig a Refinery29-ért adott 400 millió dollárt. Egy héttel később a Group Nine a PopSugar felvásárlását jelentette be, míg a Bustle Media Group több céget is megszerzett.

A BuzzFeed a HuffPost-ot vette meg 2020-ban, míg a Compley Networks-ért 300 millió dollárt fizetett a tőzsdére lépéshez szükséges vállalati fúzió során.

Ugyanakkor az iparág több szereplője nem vesz részt a növekedési versenyben, mint például a befektetői elvárásoktól többé-kevésbé mentes Axios vagy a The Information, mely cégek előfizetőikből élnek és nem érdekeltek fúzióban.

Számos startup is elindult a szektorban mint a Punchbowl, a Puck vagy a Substack melyek szintén az előfizetői modellben hisznek.

Ugyanakkor a BuzzFeed egyedüli jelenléte a nyilvános piacokon azt eedményezte, hogy most a vetélytársai is szurkolnak neki. Az egyik vetélytársat vezető Goldberg maga is bevásárolt a cég részvényeiből.