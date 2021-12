A Groupama Biztosító mintegy 180 milliárdnyi vagyont kezel biztosítási eszközalapjaiban, mely piaci viszonylatban is meghatározó nagyságú. Rendkívül sikeres az euró alapú részvényes eszközalapjuk, ahol indulástól 20 százalék feletti éves befektetési hozamot értek el – hangsúlyozta Mocskonyi Péter befektetési vezető.

Fotó: Szajlai Csaba

Egyfajta generációváltás zajlik: a fiatalok egyre tudatosabban utánanéznek élet- vagy nyugdíjbiztosításaik esetén is, hogy működik befektetésük, milyen hozamokat érhetnek el, vagy éppen, hogy megfelelnek-e a zöld befektetésekkel támasztott elvárásaiknak. A Groupama Biztosító mintegy 180 milliárdnyi vagyont kezel biztosítási eszközalapjaiban, mely piaci viszonylatban is meghatározó nagyságú. Az úgynevezett unit-linked élet- és nyugdíjbiztosításaik megkötését minden esetben megelőzi egy kockázatkezelési felmérés, ami alapján a céloknak és a kockázatvállalási hajlandóságnak leginkább megfelelő modellportfóliót tudják ajánlani – mondta a Világgazdaság podcast adásában a Groupama Biztosító befektetési vezetője.

Mocskonyi Péter hangsúlyozta, hogy a Groupama Biztosító évek óta sikeresen szerepel a Money Moon által életre hívott versenyen, ahol mára több mint ezer hazai biztosítói eszközalap teljesítményét vizsgálják napi szinten. Idén ötödször nyerték el az Év biztosítója díjat, és a Groupama Biztosító hat eszközalapja is kategóriagyőzelmet aratott, mely azt mutatja, hogy a unit-linked eszközalapok kezelésében átlag feletti teljesítményt nyújtanak.

Rendkívül sikeres például az euró alapú részvényes eszközalapjuk, ahol indulástól 20 százalék feletti éves befektetési hozamot értek el, de büszkék két éve indult abszolút hozamú alapukra is, amely szintén dacolt a válsággal, mind indulástól számítva, mind a rövidebb időtávokon 10 százalék feletti évesített teljesítményt mutat, de ugyanígy kiemelhető „zöld” részvényalapjuk is, ahol a visszamenőleges teljesítmény szintén nagyon erős, még ötéves időtávon is évi 15 százalék körüli a hozam.

A podcast-ban Mocskonyi Péter részletesen is beszél a biztosítási befektetések sajátosságairól, a járvány befektetési piacokra gyakorolt hatásairól és a várható trendekről, kilátásokról.

A cikk megjelenését, illetve a podcast adást a Raiffeisen Alapkezelő támogatta.