Élénkülhet a szállítás a magyar-román gázhatáron, sok múlik a Vertikális Gázfolyosón
Október 31-én, azaz pénteken az eddiginél nagyobb, a két ország határán keresztüli szállítási kapacitásokat kínál fel aukción a magyarországi és romániai rendszer-üzemeltető. Az FGSZ és a Transgaz november 1-jétől vállalja a megnövelt tételek továbbítását.
Az ügyfeleiknek kiküldött tájékoztató szerint a csanádpalotai határkeresztező ponton akkortól a technikai szállítókapacitás
- Romániából Magyarországra 3 283 570-ről 3 393 023 kilowatt per órára,
- Magyarországról Romániába 3 250 052-ről 3 358 387 kilowatt per órára
emelkedik. A mindkét irányba 3 plusz egyharmad százalékos bővülésre a két társaság közös szállítórendszeri optimalizálásának eredményeként vált mód. A megnövelt kapacitást napi termékként kínálják fel október 31-én, illetve minden további olyan napon, amely szerepel az uniós CAM NC (Capacity Allocation Mechanism Network Code) aukciós naptárban. A CAMC európai szabályozás hangolja össze a gáz szállítását, és kezeli egységes rendszerben a kapacitásjogok megszerzését. Átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a gázpiacok működését. Ilyen rendszer az európai kőolajpiacon nincs.
Nagyobb lesz a pezsgés a Vertikális Gázfolyosón
Az FGSZ jelezte, hogy a szállítórendszer-üzemeltetők ezt a fejlesztést a Vertical Corridor kezdeményezés fontos lépésének tekintik. A kezdeményezés célja, hogy megnövelt szállítási kapacitásokat kínáljon a kelet-közép-európai régióba déli irányból belépő alternatív földgázforrások számára.
A Világgazdaság már többször foglalkozott vele, hogy a déli irányból érkező földgáz kiemelten fontos térségünk számára, főként, amíg üzemen kívül van az oroszországi földgázt továbbító, Ukrajnát átszelő tranzitvezeték. Kiemelten Szlovákia ellátása válik – illetve vált már 2025 elejétől – körülményesebbé amiatt, hogy északi szomszédunk döntően Magyarországon át jut földgázhoz. Magyarországra jelenleg Szerbián keresztül érkezik az orosz gáz, illetve kisebb mennyiségben Ausztria felől. Van alternatív forrású, sőt, növelni kívánt mennyiségű behozatalunk is Románia és Horvátország felől.
Szlovákia ellátása stabil az FGSZ rendszerén keresztül
Bár a szlovák gázrendszer is kapcsolatban áll a szomszédos országokkal, az Ukrajna felőli import kiesése után északi szomszédunk nagyban támaszkodik a Magyarországon át a Török Áramlaton küldött orosz gázra. De vásárol a 2022-ben átadott szlovák–lengyel összeköttetésen (interkonnektoron) keresztül is például amerikai cseppfolyós földgázt (LNG), amely a lengyelországi LNG-kikötőbe érkezik, továbbá hozzáfér a litvániai terminálokhoz. Van vezetéki összeköttetése Ausztria, valamint Csehország felé is, és már kötött egy rövid távú megállapodást egy kísérleti importra Azerbajdzsánnal.
Ahhoz, hogy Szlovákia több gázhoz jusson Magyarország felől, bővíteni kell a szintén a Vertikális Gázfolyosón lévő magyar–szlovák határkeresztező pont kapacitását is. E téren már megtörtént egy nagy lépés ez év áprilisában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy az addig évi 2,6 milliárd köbméter szállítására képes vezeték kapacitását 900 millió köbméterrel, 3,5 milliárd köbméterre növelték.
Júliusban a rendszer-üzelemtetők megcélozták a már 3,5 milliárd köbméteres kiviteli kapacitás évi 4,38 milliárd köbméterre növelését is. A kereskedéshez szükséges nem megszakítható kapacitást a balassagyarmati határkeresztező pontra azonban az akkori, július 7-i aukción még nem ajánlották fel.
Erősíteni kell a dél felőli szállítást
A Vertikális Gázfolyosó egy kétirányú, észak–déli szállítási útvonal lesz. Kialakításáról 2022 decemberében írtak alá szándéknyilatkozatot a nyomvonalban érintett rendszer-üzemeltetők, azaz a görögországi DESFA, a bulgáriai Bulgartranszgaz, a magyarországi FGSZ, a romániai Transgaz, a bulgáriai ICGB és a szintén görögországi Gastrade. A gázfolyosó ötlete azonban sokkal régebbi, a Világgazdaság például 2015-ben és 2016-ban is beszámolt a formálódó elképzelésről. Akkor azonban a mostanitól eltérő geopolitikai körülmények alakították az együttműködő partnerek terveit.