Élénkülhet a szállítás a magyar-román gázhatáron, sok múlik a Vertikális Gázfolyosón

Október 31-én, azaz pénteken az eddiginél nagyobb, a két ország határán keresztüli szállítási kapacitásokat kínál fel aukción a magyarországi és romániai rendszer-üzemeltető. Az FGSZ és a Transgaz november 1-jétől vállalja a megnövelt tételek továbbítását.

Összefogott az FGSZ és a Transgaz (Képünk illusztráció) / Fotó: Bloomberg

Az ügyfeleiknek kiküldött tájékoztató szerint a csanádpalotai határkeresztező ponton akkortól a technikai szállítókapacitás

Romániából Magyarországra 3 283 570-ről 3 393 023 kilowatt per órára,

Magyarországról Romániába 3 250 052-ről 3 358 387 kilowatt per órára

emelkedik. A mindkét irányba 3 plusz egyharmad százalékos bővülésre a két társaság közös szállítórendszeri optimalizálásának eredményeként vált mód. A megnövelt kapacitást napi termékként kínálják fel október 31-én, illetve minden további olyan napon, amely szerepel az uniós CAM NC (Capacity Allocation Mechanism Network Code) aukciós naptárban. A CAMC európai szabályozás hangolja össze a gáz szállítását, és kezeli egységes rendszerben a kapacitásjogok megszerzését. Átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a gázpiacok működését. Ilyen rendszer az európai kőolajpiacon nincs.

Nagyobb lesz a pezsgés a Vertikális Gázfolyosón

Az FGSZ jelezte, hogy a szállítórendszer-üzemeltetők ezt a fejlesztést a Vertical Corridor kezdeményezés fontos lépésének tekintik. A kezdeményezés célja, hogy megnövelt szállítási kapacitásokat kínáljon a kelet-közép-európai régióba déli irányból belépő alternatív földgázforrások számára.

A Világgazdaság már többször foglalkozott vele, hogy a déli irányból érkező földgáz kiemelten fontos térségünk számára, főként, amíg üzemen kívül van az oroszországi földgázt továbbító, Ukrajnát átszelő tranzitvezeték. Kiemelten Szlovákia ellátása válik – illetve vált már 2025 elejétől – körülményesebbé amiatt, hogy északi szomszédunk döntően Magyarországon át jut földgázhoz. Magyarországra jelenleg Szerbián keresztül érkezik az orosz gáz, illetve kisebb mennyiségben Ausztria felől. Van alternatív forrású, sőt, növelni kívánt mennyiségű behozatalunk is Románia és Horvátország felől.