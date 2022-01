A környezeti, társadalmi és fenntarthatósági megfontolásokat szem előtt tartó ESG alapokba ömlő dollár ezermilliárdok valójában alig segítik a bolygó és az emberiség fennmaradását

– írja a Wall Street Journal befektetési rovatának vezetője. Bár a zöld lobbi arra készteti a nagyvállalatokat, hogy eladják a piszkos erőműveket, bolygógyilkos bányákat és a súlyosan környezetszennyező üzemeket. Ám ezeket megvásárolják tőlük, s továbbra is ugyanannyi szenet ásnak ki a földből, ugyanannyi kőolajat pumpálnak fel a mélyből, és ha már kitermelték el is égetik. Ráadásul, olyan kisebb piaci szereplők, akikre a korábbi tulajdonosoktól eltérően már nem nehezedik a negyedéves tőzsdei jelenéstételi kötelezettség.

Mindez a zöldbefektetések „hozaméhes” logikájából következik James Mackintosh szerint.

Aki a fenntarthatóságba fektet, annak azt ígérik, hogy hosszabb távon nagyobb hozamot érhet el.

Márpedig az erőművek bezárása, a bányák betemetése nem termel profitot, épp ellenkezőleg, ezzel veszteséget realizálnának a tulajdonosok. Míg a piszkos eszközök eladásával azonnal bevételhez jutnak. És természetesen az új tulajdonosok sem hagynak fel a termeléssel, hiszen, ha környezettudatosak lennének meg sem vásárolnák ezeket az eszközöket.

Ráadásul, a nagy cégek kiszállása felfelé hajtja a fosszilis energiahordozók árát, vagyis a „hagyományos” kitermelés most nyereségesebb, mint valaha. És a piacon maradóknak a részvényesi nyomástól sem kel tartaniuk, hiszen például a világ olajának nagy részét már most is kormányzati cégek szivattyúzzák, stratégiai megfontolások alapján.

Ebben a megközelítésben a nagy tőzsdei vállalatok „zöldülése” nem a bolygót vagy az emberiséget szolgálja, csupán egy politikai elvárásnak tesz eleget,

miközben a piszkos üzletet a fényes tőzsdeparkettről a börzék sötét hátsó udvarába tolja. És az már csak hab a tortán, amikor maga Biden elnök szólítja fel az olajkartellt, hogy fokozza a kitermelést az olajárak csökkentése érdekében. Miközben a magas olajár, nemcsak a veszteséges olajmezőket teszi nyereségessé, de az alternatív energiahordozók versenyképességét is javítja.