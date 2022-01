Feltámadtak az európai tőzsdék. Már kedden is kedvező volt a szentiment, aztán szerdán egészen zöldbe borultak az öreg kontinensen a parkettek. Bár az amerikai piacok kedden is csak szenvedtek, a jó hangulat mégis részben a tengerentúlról érkezett. Folytatódott ugyanis a technológiai részvényektől való szabadulás. És Európa egyelőre profitál a rotációból.

Kedden a Nasdaq 100 index 2,5 százalékot veszített az értékéből, de az S&P 500 is 1,2 százalékkal került lejjebb. Ázsiában pedig vegyes mozgásokat láthatunk szerdán hajnalban, a Nikkei 0,4 százalékkal esett, de Hongkong és Kína viszont mérsékelten emelkedni tud. Ehhez képest szerdán délben a német DAX 2,17 százalékos, francia CAC40 2,16 százalékos, míg a londoni FTSE index 1,73 százalékos pluszban virított.

Hogy miért Európa? Nos, Józsa Bence, az Equilor elemzője szerint, a háttérben a részvénypiaci rotáció húzódik meg.

Folytatódik a növekedési részvényekből való átrakodás az értékalapú vállalati papírokba. És az európai részvények egyrészt relatíve olcsóak, másfelől, az EKB idén nem tervez kamatemelést.

Ezzel szemben a Fedtől alapesetben is várnak három kamatemelést még ebben az évben. Vagyis a Fed, amely éppen ülésezik, jó eséllyel már fékezni fogja a részvénypiacokat ebben az évben.

A BUX is magához tért az elmúlt napok mélyrepüléséből és szerdán délben 1,6 százalékos pluszba lendült. A legszembetűnőbb pozitív korrekciót, a 3 százalékkal emelkedő OTP és a több mint 2 százalékkal feljebb került Richter piacán láthattuk. Az elmúlt napokban a befektetők a bankrészvény és a gyógyszerpapír piacán is az orosz kitettséget árazták, most ezt korrigálják – tette hozzá Józsa Bence.