Nagyot mentek január utolsó napján a tengerentúli tőzsdék. A 3,4 százalékkal emelkedő Nasdaq Composite volt a legerősebb index, de a kis kapitalizációjú cégek papírokat tömörítő Russell 2000 indexet is 3 százalékkal feljebb húzták a vásárlók. Míg az S&P 500 index 1,9 százalékot, a Dow pedig 1,2 százalékot emelkedett. A mozgás több szempontból is érdekes. Egyrészt, hónapok óta tapasztalhatjuk a részvénypiaci rotációt. Ami abban mutatkozik, hogy a portfóliókat szinte folyamatosan pakolják át a járvány idején népszerű, jövőbeni profitreményeket visszadiszkontáló növekedési papírokból, a már most is megbízhatóan teljesítő, de kevésbé attraktív értékalapú részvényekbe. Nos,

hétfőn éppen a növekedési részvények raliztak.

Fotó: Shutterstock

Másfelől, az S&P 500, amely hétfőn emelkedett, 2020 márciusa, vagyis a járvány kitörése óta a leggyengébb hónapját zárta. Amint azt a Wall Street Journal kiemelte, ez a széles piacot átfogó amerikai részvényindex januárban 5,3 százalékkal esett vissza a rendkívül volatilis újévi kereskedésben, mert a befektetők azon morfondíroznak, hogy vajon a Fed szigorúbb monetáris politikája miként befolyásolja a részvényértékeléseket. A felforrósodott infláció és a túlpörgött munkaerőpiac ugyanis arra sarkallja a jegybankárokat, hogy minél előbb kezdjék leépíteni a gazdasági stimulusokat. A Fed már a múlt héten jelezte, hogy március közepén megkezdi a kamatemelést. Emellett a befektetők aggodalmait az elmúlt hetekben az ukrajnai orosz invázió lehetősége és a Covid-19 omicron változatának gyors terjedése is fokozta. A januári szorongás oda vezetett, hogy az S&P 500 11 szektorából 10 zsugorodott az idei első hónapban. Csak az energiacégek részvényei támasztották az indexet.

A hétfői felpattanás további érdekessége, hogy hétvégén tőzsdeguruk hűtötték a rotációs hangulatot. Például az Evercore stratégája, Julian Emanuel, aki már 2019 végén megjósolta a lakossági befektetések boomját, most azt mondta, hogy a gazdaság újraéledése segítheti a szétütött növekedési papírok talpra állását. És a mostani árazás már lehetőséget nyújt a piac stabilizálódására, s erre akár újabb rali épülhet. Egy másik gyakran idézett szakértő, Cathie Wood is úgy vélte, hogy

az ARK Investment által értékesített, tőzsdén kereskedett alapok (ETF) magas kockázatú részvényei most olyan olcsók, hogy elkerülhetetlenül drágulni fognak.

Meglepő várakozását azzal támasztotta alá, hogy a múlt héten, amikor az általa menedzselt ARK Innovation ETF árai a tavalyelőtti árszintekre süllyedtek, közel 168 millió dollár friss tőke áramlott be ezekbe az alapokba a FactSet szerint. Ami figyelemre méltó bizalmi szavazás egy olyan hónapban, amikor az alap 27 százalékot veszített az eszközértékéből.

A legjobb vevő a shortos

– mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: a felpattanás részben a shortzárások és az opciós fedezetek számlájára írható. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy az elmúlt hetekben a piac intenzíven árazta a Fed monetáris ciklusát, s vélhetően kicsit túl is szaladtak az árazással. Ezt követően természetes folyamat a visszabillenés. Ugyanakkor, azt is észre kell venni, hogy a pozitív korrekció meglehetősen dinamikus, ezért elképzelhető, hogy lesz még a folytatása a következő napokban. Ám ez sem változtat azon a tendencián, hogy amíg a be nem áll egy újabb stabil kamatszint, addig elsősorban az értékalapú részvényekbe áramlik a pénz. A növekedési papírok árfolyamát ugyanis a szigorodó monetáris környezetben aláássa a növekvő kockázatmentes hozam.