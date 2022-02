Kilenc százalékkal erősödött az Alphabet kurzusa a keddi amerikai piaczárás után kiadott gyorsjelentés meggyőző számai láttán, s ezzel egyszersmind ledolgozta az év elején a technológiai szektort érintő árfolyamesést. A Google kereső- és hirdetési óriás amellett, hogy ismét halmozta a rekordokat, fontos bejelentést is tett:

egy a húsz arányban felaprózza részvényeit, ezzel növelve annak likviditását.

A jelenleg 3 ezer dollár környékén mozgó Alphabet részvény felaprózása után akár 150 dollárért hozzájuthat a kisbefektető egy-egy papírhoz és részese lehet a vállalat sikertörténetének. Akinek július elsején egy Alphabet részvénye lesz, az akkor 19 másikat kap mellé töredékáron.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

A cégvezetés azt is reméli, hogy a papír több indexbe is be tud ezután „férkőzni”, ezzel az indexkövető befektetési eszközök révén még jobban a befektetői fókuszba kerülhet. Az Alphabet ezzel a Tesla és az Apple nyomába lép, ők 2020-ban aprózták fel részvényeiket, jelentős árfolyam-emelkedést kiváltva. Ezt az egyszerű trükköt a virtuális felaprózás lehetőségét kínáló Robinhood kereskedési platform is felismerte, nálunk már jó ideje töredék részvényeket is vásárolhatnak a kisbefektetők a szuperdrága tech-óriások értékpapírjaiból.

A gigantikus bírságok közepette is nagy sebességgel tör előre az Alphabet, amely a tavalyi negyedik negyedévben 75,3 milliárd dolláros bevételt ért, el, ez 32 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit és 1,3 milliárdot vert a Refinitiv elemzői konszenzusára. Az Alphabet sorozatban negyedik negyedévében döntötte meg saját nyereségrekordját: ezúttal 35 százalékkal, 20,6 milliárd dollárra növelve azt. Az egy részvényre eső eredmény (EPS) 30,69 dollár volt, szemben a 27,56 dolláron megállapodott elemzői konszenzussal. A 2021-es üzleti év teljesítményét is kitehetik az ablakba: bevételeik 41 százalékkal 258 milliárd dollárra gyarapodtak, de még a pandémia kirobbanásának évében, 2020-ben is 13 százalékos bővülést tudtak elérni. A tavalyi, 88 százalékkal megugrott adózott eredmény 76 milliárd dolláros rekordja pedig önmagáért beszél.

Az elemzők szerint az internetes hirdetési piac globális piacvezetőjeként a Google előtt nincs akadály, semmilyen jel nem mutat ara, hogy a bevált recept alapján dolgozó vállalathoz dőljenek a hirdetések. Ugyanez elmondható a Meta Platformsszá avanzsált Facebookról, a Twitterről és más, magas látogatottságú közösségi oldalakat üzemeltető cégekről. A gyorsjelentés másik tanulságát az elemzők abban látják, hogy beigazolódott: a kisebbfajta tőzsdei viharok, válságok és leolvadások a Google fundamentumait nem érintik, a bejáratott üzletmenetet szinte zavartalanul folytatni tudja, mivel a kereskedelem, a termelés már nem tudja nélkülözni a hatékony, célzott hirdetéseket.

Fotó: Shutterstock

A válságtűrő attitűd a digitális vállalati szféra egészére vonatkoztatható a Wall Street-i szakértők meglátása szerint. Az Alphabetet például a globális beszállítói láncok felszakadozása minimálisan, áttételesen érinti csupán, de még ott is kezelni tudták a problémákat, így például a Pixel okostelekonjaiknál is eladási rekordot hozott a ünnepi szezon. Az Alphabet összbevételének 81 százalékát a hirdetési piacon szedi össze, de a felhő üzletágban is tör előre. A Google Cloud, amely negyedéves bevétele 45 százalékkal nőtt év/év alapon, elérve 5,5 milliárd dollárt, százmillióval túllépve az elemzői konszenzuson. Ebben az online vásárlási szoftvert fejlesztő Shopify is segítette a vállalatot.

Az üzletág üzemi szinten veszteséges, de annak mértékét 2021-ben a felére, 3,1 milliárd dollárra sikerült leszorítani. A Google Cloud egy ideig még biztosan nyeli a pénzt – derült ki Sundar Pichai Alphabet vezérigazgató szavaiból, ez a divízió ugyanis igényli a költséges fejlesztéseket. Pichai szerint a blokklánc-technológia lehetséges alkalmazási területeit vizsgálják az üzletágon belül, mert a jövő innovációs forradalmába is az első sorból akarnak indulni.