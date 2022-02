Tokióban egy online bank, az SBI Sumishin Net Bank tőzsdei bevezetésével (IPO) próbálják felrázni a befektetőket az éveleji pangást követően. Az új kibocsátások sokéves átlagtól elmaradó lendülete amúgy nem japán jellegzetesség, éppúgy jellemzi a globális befektetési tér többi meghatározó tőkepiacát is – írja a Bloomberg. Nehezen indultak az IPO-k idén New Yorkban, Londonban, sőt még Hongkongban is a kamatemelési kilátások, a geopolitikai feszültségek, valamint a megnövekedett volatilitás közepette.

Fotó: Bloomberg

Az SBI Sumishint az SBI Holdings és a Sumitomo Mitsui Trust Bank hozta létre 2007-ben, és 2010 óta nyereséges, vállalati értékét év végén 3,5 milliárd dollárra tették.

Bár a tervek szerint ez lesz az első online bank, amely Japánban parkettre lép, ám nem sokáig maradhat egyedül a terepen, hiszen az internetes óriás Rakuten Group szintén még ebben az évben a tokiói börzére vinné azonos profilú részlegét.

Más piacokon már előrébb tartanak, Dél-Koreában például tavaly merészkedett a parkettre a KakaoBank, míg a brazil Nubank ugyancsak 2021-ben tette be a lábát a New York-i tőzsdére.

Az SBI Sumishin két tulajdonosa a március 24-re tervezett kibocsátás során egyébiránt maximum mintegy 32 ezer részvény piacra dobását tervezi összesen több mint 1 milliárd dollár értékben, jelenlegi 50-50 százalékos részesedésükből mindössze nagyjából 28-28 százalékot tartanának meg. Ha az elképzelést siker övezi, idén

ez lesz a harmadik olyan IPO egész Ázsiában, amely átlépi az egymilliárd dolláros határt, Japánban pedig a SoftBank 2018-as 21 milliárd dolláros tranzakciója óta nem gyűjtöttek ekkora összeget elsődleges nyilvános részvénykibocsátással.

A japán fővárosban 2022-ben ez idáig amúgy mindössze öt elsődleges nyilvános kibocsátásra került sor, melyek során 36 millió dollárért adtak el részvényeket. Ehhez képest az előző év azonos időszakában hét ügylettel összesen 252 millió dollárt kasszíroztak.

Annak ellenére, hogy a befektetési kedv világszerte idén meglehetősen gyenge, a Japánban irányadó Topix például eddig 2,4 százalékkal esett vissza, az online bank kedvező időpontban lép tőzsdére, mivel a tokiói kormány a járvány miatt a lakosságot folyamatosan a készpénzmentes tranzakciókra ösztönzi.