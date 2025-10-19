Amerikai drogháború: fentanilt szállító tengeralattjárót robbantott fel a haditengerészet – egyre forróbb a hangulat a Karib-tengeren

Donald Trump szerint az amerikai hadsereg megsemmisített egy fentanilt és más kábítószereket szállító tengeralattjárót, amely az Egyesült Államok felé tartott. A volt elnök bejelentése szerint a hadművelet hírszerzési információkra épült, és része annak a fokozódó küzdelemnek, amelyet Washington a latin-amerikai droghálózatok ellen folytat.

Az Egyesült Államok megsemmisített egy kábítószer-csempész tengeralattjárót a Karib-tengeren – jelentette be Donald Trump / Fotó: AFP

A tengeralattjáró az Egyesült Államok felé tartott, és az elnök szerint nagy mennyiségű fentanilt, valamint egyéb kábítószereket szállított egy ismert csempészútvonalon.

Megtiszteltetésemre szolgált megsemmisíteni egy nagyon nagy méretű, kábítószert szállító tengeralattjárót

– írta Trump, hozzátéve, hogy az akció amerikai hírszerzési forrásokon alapult.

A tengeralattjáró személyzetéből két ember élte túl a támadást; őket Ecuadorba és Kolumbiába szállítják, ahol büntetőeljárás vár rájuk.

Az amerikai hadsereg az utóbbi hetekben több hasonló műveletet hajtott végre a Karib-tengeren Venezuelából kifutó hajók ellen. A hadműveletek célja, hogy visszaszorítsák a latin-amerikai kartellek tengeri útvonalait, amelyek egyre gyakrabban használnak félig merülő hajókat és tengeralattjárókat a csempészetre.

Donald Trump újraindítja az amerikai drogháborút

Az amerikai elnök a héten azt is bejelentette, felhatalmazta a CIA-t, hogy Venezuelában is műveleteket indítson a kábítószer-kereskedelem felszámolására. A lépés új szintre emelheti Washington beavatkozását a térségben, különösen, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök a közelmúltban az amerikai olaj- és bányavállalatok számára is hozzáférést ajánlott a helyi erőforrásokhoz – ami Trump szerint annak jele, hogy Caracas próbálja kerülni a konfrontációt.

A latin-amerikai drogkartellek elleni fellépés eddig sem volt mentes a geopolitikai feszültségektől, de a mostani bejelentés új korszak kezdetét is jelezheti – főleg, ha a CIA valóban terepműveletekbe kezd Venezuelában. Az Egyesült Államok így egyszerre vívhat háborút a drogkartellek és a térség ellenséges rezsimjei ellen.