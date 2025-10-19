Deviza
Amerikai drogháború: fentanilt szállító tengeralattjárót robbantott fel a haditengerészet – egyre forróbb a hangulat a Karib-tengeren

Új, brutális szakaszába léphet az amerikai drogháború. Donald Trump szerint az amerikai hadsereg megsemmisített egy fentanilt szállító tengeralattjárót, amely Latin-Amerikából tartott az Egyesült Államok felé.
VG/MTI
2025.10.19, 10:29
Frissítve: 2025.10.19, 10:37

Donald Trump szerint az amerikai hadsereg megsemmisített egy fentanilt és más kábítószereket szállító tengeralattjárót, amely az Egyesült Államok felé tartott. A volt elnök bejelentése szerint a hadművelet hírszerzési információkra épült, és része annak a fokozódó küzdelemnek, amelyet Washington a latin-amerikai droghálózatok ellen folytat.

Donald Trump amerikai drogháború tengeralattjáró
Az Egyesült Államok megsemmisített egy kábítószer-csempész tengeralattjárót a Karib-tengeren – jelentette be Donald Trump / Fotó: AFP

A tengeralattjáró az Egyesült Államok felé tartott, és az elnök szerint nagy mennyiségű fentanilt, valamint egyéb kábítószereket szállított egy ismert csempészútvonalon.

Megtiszteltetésemre szolgált megsemmisíteni egy nagyon nagy méretű, kábítószert szállító tengeralattjárót

írta Trump, hozzátéve, hogy az akció amerikai hírszerzési forrásokon alapult.

A tengeralattjáró személyzetéből két ember élte túl a támadást; őket Ecuadorba és Kolumbiába szállítják, ahol büntetőeljárás vár rájuk.

Az amerikai hadsereg az utóbbi hetekben több hasonló műveletet hajtott végre a Karib-tengeren Venezuelából kifutó hajók ellen. A hadműveletek célja, hogy visszaszorítsák a latin-amerikai kartellek tengeri útvonalait, amelyek egyre gyakrabban használnak félig merülő hajókat és tengeralattjárókat a csempészetre.

Donald Trump újraindítja az amerikai drogháborút

Az amerikai elnök a héten azt is bejelentette, felhatalmazta a CIA-t, hogy Venezuelában is műveleteket indítson a kábítószer-kereskedelem felszámolására. A lépés új szintre emelheti Washington beavatkozását a térségben, különösen, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök a közelmúltban az amerikai olaj- és bányavállalatok számára is hozzáférést ajánlott a helyi erőforrásokhoz – ami Trump szerint annak jele, hogy Caracas próbálja kerülni a konfrontációt.

A latin-amerikai drogkartellek elleni fellépés eddig sem volt mentes a geopolitikai feszültségektől, de a mostani bejelentés új korszak kezdetét is jelezheti – főleg, ha a CIA valóban terepműveletekbe kezd Venezuelában. Az Egyesült Államok így egyszerre vívhat háborút a drogkartellek és a térség ellenséges rezsimjei ellen.

Újabb fenyegetés les a világra, rajzanak az amerikai hadihajók egy ország partjainál

