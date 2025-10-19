Újabb csapás érte a globális energiabiztonságot: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

Az orenburgi gázkémiai komplexum részét képező gázfeldolgozó üzemet ukrán dróntámadások érték – jelentette be a régió kormányzója, Yevgeny Solntsev a hivatalos Telegram-csatornáján vasárnap. Az akció következtében tűz keletkezett az egyik műhelyben, amelyet a tűzoltóság már olt. A támadás során senki sem sérült meg.

Ukrán drónok csaptak le az orenburgi gázfeldolgozó üzemre, a világ legnagyobb ilyen létesítményére, és tűz keletkezett az egyik műhelyben / Fotó: Andrew Kravchenko

Ez az első alkalom, hogy a 45 milliárd köbméteres éves kapacitású létesítmény – amely a kazah Karachaganak mezőből és az Orenburg-i gázkondenzátumból dolgozza fel az energiát – megsérült. A komplexum része a Gazprom orenburgi termelési és feldolgozó infrastruktúrájának, és a világ legnagyobb ilyen üzeme.

Ukrán dróneső hullik Oroszországra

Párhuzamosan a szomszédos Szamara régió kormányzója, Vyacheslav Fedorishchev közölte, hogy éjszaka légvédelmi akciókat hajtottak végre ukrán drónok ellen, és ideiglenesen felfüggesztették a helyi repülőtér és a mobilinternetes szolgáltatások működését. Ukrajna korábban már próbálkozott támadással a Szamara régió egyik olajfinomítóját célba véve.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelem 45 ukrán drónt lőtt le egyetlen éjszaka alatt, köztük 12-t Szamaránál, 11-et Szarátovnál és egyet Orenburgnál. Ukrajna hivatalosan nem kommentálta a támadásokat, de korábban leszögezték, hogy az augusztus óta fokozódó akciósorozat célja az orosz energiakészletek megzavarása és Moszkva finanszírozási lehetőségeinek korlátozása.

Ez a lépés jól mutatja, hogy a háború energetikai frontján is egyre intenzívebbé válik a küzdelem, amely a globális energiabiztonságot is veszélybe sodorta.