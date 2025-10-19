Deviza
Rendkívüli

Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

izraeli háború
Gázai övezet
tűzszünet

Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

Helyi források szerint az izraeli hadsereg ismét elkezdte támadni a Gázai övezetet. A támadás oka, hogy a Hamász állítólag a tűzszüneti megállapodás megsértésére készült. A források Rafah elleni légicsapásokról számolnak be, de hivatalos közlés még egyik fél oldaláról sem érkezett.
VG
2025.10.19., 10:56

Helyi médiaértesülések szerint az izraeli hadsereg ismét megtámadta a Gázai övezetet, szűk egy héttel azután, hogy Izrael és a Hamász tűszüneti egyezményt kötött – írja a Reuters. Az idézett források szerint az izraeli támadás oka, hogy a Hamász az amerikai hírszerzés értesülési szerint „záros határidős belül" civilek elleni tömeges támadásra készült, ami megsértette volna a tűzszünet feltételeit.

Izrael ismét megtámadta Gázát, légicsapásokról szólnak a beszámolók / Fotó: Anadolu via AFP

Izrael ismét megtámadta Gázát, légicsapásokról szólnak a beszámolók

Az ügy közvetlen előzménye, hogy az amerikai külügyminisztérium közlése szerint megbízható forrásokból úgy értesültek, hogy a Hamász gázai civilek elleni tömeges támadások végrehajtására készült, ezzel megsértette a tűzszünet feltételeit. Az amerikai közlemény kiemelte, hogy a palesztin lakosság elleni támadás aláásná a héten elért tűzszünet eredményeit, és egyben megsértené annak feltételeit is. 

A Hamász azonnal tagadta az amerikai vádakat, és azzal vádolta Izraelt, hogy az pénzelni kezdte a terrorszervezet helyi ellenlábasait, hogy bizonytalanságot szítson az övezetben, valamint azt is közölték, hogy 

az izraeliek 47 alkalommal sértették meg a tűzszünetet, mely 38 halálos áldozatot és 143 sérültet hagyott maga után. 

Bizonytalanságból ugyanakkor külső beavatkozás nélkül sem volt híján a térség, az izraeli kivonulást követően rengeteg beszámoló látott napvilágot arról, hogy a Hamász milyen kegyetlen eszközökkel – civilek életét is kioltva – igyekezett visszaállítani hatalmát a térségben. 

Az amerikai külügyminisztérium már az izraeli támadást megelőzően jelezte értesüléseit a térség békéért felelős államokkal, köztük Egyiptom, Katar és Törökország illetékeseivel, egyben követelte a Hamásztól, hogy ne hajtsa végre tervezett támadását a gázai civilek ellen. 

Amennyiben a Hamász végrehajtja a civilek elleni támadását, kemény lépéseket fogunk tenni, hogy megvédjük a gázai civil lakosságot, és érvényt szerezhessünk a tűzszüneti egyezménynek

– emelte ki az amerikai közlemény.

Az izraeli támadás tényét egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan, az izraeli Kan tévécsatorna azonban arról számolt be, az ország légiereje csapásokat mért Rafahra a Gázai övezet déli részén, más források szerint pedig közvetlen fegyveres összecsapás is történt a két haderő között. A légicsapásról szóló értesüléseket több médiaforrás is megerősítette a Reuters megkeresésére.

A hétfőn Egyiptomban aláírt tűzszüneti egyezmény eddig sem állt túl stabil lábakon, az aláírás óta ugyanis mindkét fél folyamatosan annak megsértésével vádolta a másikat. Izrael pénteken arról számolt be, hogy a Hamász terroristái tüzet nyitottak katonáira Rafah környékén, de az személyi sérüléssel nem járt. Nem sokkal később Izrael megsemmisítette terroristák egy csoportját, akik a Hán Junisz környékén állomásozó katonái felé tartottak, majd közölték, hogy a jövőben is hasonlóan fognak eljárni, ha közvetlen fenyegetés éri a katonáikat.

