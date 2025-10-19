Deviza
Jelmez, édesség, dekoráció – így pörög a magyar Halloween-piac

A magyarok többsége néhány ezer forint körüli kiadásokkal számol az Amerikából átszivárgó ünnepre, de a dekoráció, jelmez és édesség kombinációja akár sokkal magasabb összeg is lehet. A vállalkozók bíznak benne, hogy idén a szezonális termékek iránti kereslet tovább emelkedik Halloweenkor, különösen, ha az árak és kínálat rugalmasan alkalmazkodnak.
2025.10.19, 13:28

Az ünnepi szezonhoz közeledve a boltok már megteltek jelmezekkel, dekorációs kellékekkel, töklámpásokkal és édességekkel – írta az Origo. Míg az Egyesült Államokban évente milliárd dolláros kiadásokkal jár Halloween, Magyarországon inkább kisebb összegű vásárlások jellemzők, a jelmezek és a dekoráció is inkább kiegészítő, mint fő kiadási tétel.

halloween magyarországon
A Halloween ünneplése hazánkban is terjed / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap (illusztráció)

Egy hazai piaci felmérés szerint a Halloween-ünneplők nagy része 1000–2000 forint közötti költést tervez dekorációra, édességre vagy egyszerű kiegészítőkre, és csak kevesen vállalnak be drágább jelmezt. A boltok tökáras ajánlatai is ezt támasztják alá: a dekorációs tökök ára 2000–2500 forint körül mozog, de olcsóbb változatokat is találni.

A magyar piac számára az lehet perspektíva, hogy nem pusztán

  • tökfaragással,
  • jelmezvásárlással

számolunk, hanem élményprogramokkal, akár tökfesztiválokkal, Halloween-hétvégékkel is, amelyek fokozzák az impulzusvásárlást. A már meglévő dekorációs boltok és online szegmensek is nőtt érdeklődést jelentettek.

A halloweeni dekorációk egyre népszerűbbek

Az idei szezonra várhatóan nő a verseny a dekorációs és jelmezpiacon: a kínálat bővül valószínűleg (új minták, stílusok, kombinált csomagok), hogy kielégítse az igényeket. A kereskedelmi szereplők abban bíznak, hogy ha időben megjelennek a termékek, és marketinggel ösztönzik a vásárlást, akkor az átlagos kiadás már nemcsak 1000-2000 forint lesz, hanem akár 3000-5000 forint is lehet családonként, főleg ha rendezvényekkel, dekorprogramokkal is kiegészül.

Az árérzékeny vásárlói kör megléte miatt a diszkontdekor kategóriák, DIY (csináld magad) megoldások és online akciók lehetnek kulcsfontosságúak. Ha a kereskedők és szolgáltatók felismerik, hogy a Halloween nem csupán dekorációs szezon, hanem élmény is, akkor az egész ünnep erősebben beépülhet a hazai fogyasztási ciklusba.

