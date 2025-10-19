Deviza
Megdőlt a rekord: mínusz 6,6 fokot mértek Magyarországon hajnalban - a következő esték is hasonlóak lehetnek

A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt. Most ezeket a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán mért mínusz 6,6 Celsius-fok taszítja le a dobogóról. Hideg éjszakák elé nézünk.
VG/MTI
2025.10.19, 10:40
Frissítve: 2025.10.19, 10:48

A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán berúgta az ajtót a hideg, mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban, ez újabb szezonrekord – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

fagykár, hideg,
Kemény hidegre ébredtünk országszerte / Fotó: Catherine_P

Kemény hidegre ébredtünk országszerte

Azt írták: szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek. Estére az ország döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.

Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna–Tisza-közén lévő homoktalaj felett mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet; ez ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt – jelezték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő éjszakán is hasonló lesz a helyzet.

A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt.

Vasárnap délelőtt is döntően derült idő várható, majd délután az északkeleti harmadban gomolyfelhők képződnek, nyugat felől pedig fátyolfelhőzet érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 11 és 15 fok között várható.

Benézett egy kis hideg, és máris csúcsra pörög az áramár Európában

Bár a kontinens még főként gázzal fűt, a hideg idő az árampiacot is érinti. Az áramárak így február óta nem látott szintre ugrottak Franciaországban és Németországban.

