Túljutott a világ az omikron vírusvariáns okozta járványhullám csúcsán. A meredeken csökkenő napi esetszámok reményt adhatnak, hogy már a tavaszi hónapokban feloldják az elsősorban szolgáltató szektort, és ezen belül a szabadidős tevékenységeket érintő szigorú korlátozásokat. A lakosság mobilitásának növekedésével a turizmus, a régóta vágyott utazás iránti érdeklődés is robbanásszerűen megugrott az elmúlt időszakban.

A szállodai szobafoglalások erős optimizmust tükröznek a nyári szezonnal kapcsolatban. A nagy nemzetközi szállodaláncok a várakozásokat meghaladó eredményességről számoltak be, és az idei kilátásaik is optimizmusra adnak okot, ugyanis a járványhullám miatt gyengébb januári hónapot követően, a februári foglalások már meghaladják a pandémia előtti szinteket.

Fotó: Shutterstock

Az utazási ügynökségek és közvetítő portálok látogatottsága is felfutott, a foglalások száma is gyorsan emelkedik. Bíztató jel, hogy több globális ügynökség munkaerőtoborzásba kezdett, ami egyértelműen a szektor éledezését jelzi. A szigorú járványügyi szabályok fokozatos enyhítésével és eltörlésével a légitársaságok részvényei is szárnyra kaphatnak. A tavaly októberi felszállási próbálkozást megtörte ugyan az omikron vírusvariáns megjelenése, de idén újra bíztatóak a kilátások.

Kockázatok természetesen maradnak bőven, amire célszerű figyelnie a befektetőknek. A legitársaságok az elmúlt két év járványhullámainak nagy vesztesei voltak, a légiforgalom leállítása csőd közelébe sodort több társaságot, és esetenként csak állami mentőövvel és/vagy tulajdonrésszel tudták elkerülni a csődöt. A téli hónapok végére kifutó omikron járványhullámot követően a magas átoltottság és átfertőzöttség újra lehetőséget biztosíthat az ágazat számára, hogy jó indulóstartot vegyen, és eredményes szezont zárjon. Viszont egy nem eléggé körültekintő választás esetén könnyedén „kényszerleszállás” lehet a befektetésünkből, ezért a cégspecifikus kockázatok ellen egy ágazati portfólió adhat kellő diverzifikáltságot a nyaralásról is álmodozók számára.

Természetesen nem feltétlenül kell ennyire elrugaszkodnunk a földtől, a vendéglátóipar is a nyitás nyertese lehet, ezért ebben az ágazatban is érdemes alulértékelt befektetési célpontok után kutakodni.