Kiszállt a svájci Glencore az egyik vezető orosz olajtársaságból, a Russznyeftyből, ezzel jelentősen csökkentette keleti függőségét, távozva az ukrán–orosz konfliktuszónából – tudta meg a Reuters. (A Russznyefty nem összetévesztendő az orosz piacvezető, napi 4,2 millió hordó olajat felszínre hó Rosznyefttyel – a szerk.). A bányászati tevékenysége mellett a világ legnagyobb nyersanyag-kereskedő cégének számító Glencore volt a Russznyeft európai olajkereskedője két évtizeden át, kapcsolatuk egészen a Krím félsziget megszállását követő nyugati szankciók elrendeléséig gyümölcsöző volt, azután viszont akadozni kezdett.

Azt nem tudni, hogy a svájciak a kereskedelmi jogokat és az olajtársaságban lévő 31,3 százalékos részesedésüket kinek adták tovább, s a vételárat sem hozták nyilvánosságra.

A pakett a tőzsdei kapitalizáció alapján átszámítva 64 milliárd forintot érhet jelenleg.

Nem lenne meglepő, ha valamely orosz oligarcha vagy Kreml-hű bank bukkanna fel a vásárlói oldalon. Az ügyletet a Glencore topvezetésében végbement változások után kezdték szervezni, a szerződésre a pecsét tavaly decemberben került rá, s a folyamat zárása még az első fél évben várható.

A változás előszeleként lehetett értékelni azt, hogy tavaly a Glencore a szankciókra hivatkozva több hónapra is felfüggesztette az orosz olaj átvételét, maga az öt évre szóló szállítási szerződésük pedig 2021 végével kifutott. Megfigyelők a Glencore lépését összefüggésbe hozzák a nyugati cégek oroszországi exodusával, megjegyezve, hogy jóval a háborúval fenyegető konfliktus kirobbanása előtt már megvolt a távozási szándék a svájciak részéről.

A világ három legnagyobb olajkereskedője közé tartozó Glencore nagy szerepet játszott abban, hogy a meghurcolt és a börtönbüntetése után az önkéntes száműzetést választó Mihail Hodorkovszkij vezette Jukosz szétverését követően a napi 130 ezer hordó olajat termelő Russznyefty a tíz legnagyobb orosz olajtársaság közé jöjjön fel. A svájciak az olajexportjogokért cserébe finanszírozták a cég terjeszkedését.

A Glencore a 2000-es évek eleje óta segített a Russznyeftyet akkor birtokló Kreml-barát oligarchának, Mihail Gucerijevnek az építkezésben, a közös hang is megvolt, hiszen a Glencore tavaly júniusban leköszönt mindenható ura, a svájci–dél-afrikai Ivan Glasenberg maga is oroszországi gyökerekkel rendelkezik. Kérdés, hogy az orosz állami bankoknak dollármilliárdokkal tartozó Russznyeftyben lévő svájci pakett kihez vándorolt. Vélhetően „házon belül” maradt, hiszen ebben a konfliktusos helyzetben ilyen csomagra külföldről legfeljebb egy baráti kínai vevő jelentkezhet be.