Árbevétel soron 29,3 százalékkal jobb eredményt közölt az Unicum gyártója 2021-2022-es üzleti évének első három negyedévéről, mint egy évvel korábban. Az árbevétel így 26 milliárd forint fölé nőtt, míg az értékesítés több mint harmadával, 14,8 milliárd forint lett. Megjegyzik, hogy a korlátozások feloldását követően a gasztronómiai szegmens forgalma hamar visszatért a megszokott szintre, ami kedvezett a prémium termékek eladásának, és azóta is töretlenül tartja magát. Ugyanakkor a kiskereskedelmi értékesítés a harmadik negyedévben érezhetően visszaesett.

A külpiaci értékesítés is kedvezően alakult. Az export árbevétel 1,6 milliárd forint, ami több, mint 30 százalékos emelkedés. Az exportpiacok közül kiemelkedik az olasz piac, itt csaknem 45 százalékos eladásnövekedést mértek az első három negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. Hozzáteszik, hogy az időszakban meg tudták valósítani a tervezett marketingkampányukat külföldön is. De többet költöttek marketingre idehaza is, összességében az egyéb működési ráfordítások 39,6 százalékkal emelkedtek, 863 millió forintot értek el.

Fotó: Kallus György / VG

A tavalyi, részvényenként 300 forintos osztalék után idén 700 forintot utalnak át befektetőiknek, a közgyűlés döntése szerint.

A harmadik negyedévet különösen sikeresnek ítélik meg. A gyorsjelentés szerint a társaság adózott eredménye 3,5 milliárd forint lett, ami csaknem duplája a bázisidőszaknak. A harmadik negyedév önmagában majdnem akkora számokat hozott, mint a 2018-as év, amikor a 2019-ben életbe lépő németországi népegészségügyi termékadó emelés miatt többhavi mennyiséget előre készletetek partnereik.

Összességében a cégnél optimisták, további enyhe forgalomnövekedésre számítanak, így az üzleti évet az előrejelzettnél jobb eredménnyel zárják majd – emelik ki a dokumentumban.

Alapvetően tehát kedvezőnek ítélik meg működési környezetüket, de látnak kockázatokat is. Úgy vélik, hogy a koronavírus-járvány legnehezebb időszakán túl van a gazdaság, de a kiszámíthatatlanabb helyzet miatt akár óvatosabbá is válhatnak ügyfeleik, kedvezőtlen az infláció erősödése is, és egyelőre újabb járványhullámok miatti lezárásokat sem lehet kizárni. A logisztikai gondokat érzékelik a Zwacknál is: jelentősen átárazódtak az alap-, és csomagolóanyagok, itt 12-13 százalékos átlagos éves áremeléssel számolnak.

Jól fogadták az számokat a befektetők, a csütörtökön délelőtt 2,4 százalékos pluszban forgott a papír a BÉT-en.