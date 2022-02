Konzervatív hitelezési politikát folytatott az OTP már megszerzett szlovén leánybankja (SKB), így a piaci részesedésből adódó mértéknél jelentősen alacsonyabb veszteségre lehet számítani a szomszédos országban elfogadott devizahiteles-kártérítési törvény miatt – jelezte cikkünkre reagálva a hazai pénzintézet kommunikációs osztálya. Az ügyben érintett a Nova KBM is, idén ez a pénzintézet is az OTP csoport tagjává válik, de esetükben is elmarad a veszteség mértéke annál, mint ami a piaci súlyukból következik.

Fotó: AFP

Mint megírtuk, a hazai elemzők az OTP csoport szlovéniai piaci részesedése alapján számolva 30 milliárd forintnak megfelelő összeggel kalkuláltak, ennyire becsülték a magyar pénzintézet ottani érdekeltségeire jutó veszteséget. A parlament által elfogadott svájci frankhitel törvény szerint a bankok kénytelenek lesznek visszafizetni mindazokat a veszteséget az adósaiknak, amelyet a devizaárfolyam 10 százaléknál nagyobb mértékű elmozdulása okozott számukra. Azok a hitelesek érintettek, akik 2004 és 2010 között adósodtak el az alpesi ország devizájában.

Az OTP Bank kommunikációs osztálya a VG-nek jelezte, az SKB végig konzervatív hitelezési politikát folytatott a kérdéses időszakban. A Nova KBM átvétele még folyamatban van, s a rájuk eső veszteség is lényegesen kevesebb lehet a vártnál: a piaci részesedésből számított 60 millió euró helyett 40-45 millió euróval lehet számolni.