Részesedést vásárolt a francia Telmont pezsgőházban Leonardo DiCaprio – közölte a márka többségi tulajdonosa, a Remy Cointreau szerdán a Reuters szerint.

A közlemény idézi a színészt, aki befektetése kapcsán kiemelte a pezsgőmárka erőfeszítéseit környezeti hatásának radikális csökkentésére, legyen szó a biodiverzitás védelméről vagy épp a 100 százalékig megújuló forrásból származó áram felhasználásáról.

Az 1912-ben létrehozott Telmont-ban 2020 októberében szerzett többségi részesedést a többek között a Pernod Ricarddal és a Diageoval versenyző Remy Cointreau.

A luxusmárkák szívesen dolgoznak együtt hírességekkel, így tavaly februárban az LVMH Jay Z Armand de Brignac nevet viselő pezsgőmárkájában vásárolt 50 százalékos részesedést, még a repper felesége Beyonce az Ivy Park sportruházati márkával működik együtt.

Az Oscar-díjas, számos filmben, köztük a Wall Street farkasában is nagyot alakító Leonardo DiCaprio belépése így sokat segíthet a Telmont népszerűségén is. Ugyanakkor a hírességek befektetései nem mindig sikerülnek jól: miután Angelina Jolie és Brad Pitt közösen vásároltak egy borászatot Franciaországban – ahol később az esküvőjüket is tartották – válásukat követően ez perrel fenyegeti az egykori házasokat. Tekintve, hogy a hírek szerint DiCaprio egyedül vásárolt be, ettől neki nem kell tartania.

A luxusipari szektor egyébként virágkorát éri, ennek köszönheti vagyona jelentős részét Európa leggazdagabbja, a világ harmadik leggazdagabb embere, Bernard Arnault is, akinek 157 milliárd dolláros vagyonának jelentős része az LVMH-ban meglévő tulajdonához kötődik.