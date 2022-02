Egy felmérés szerint a gazdaság után az időjárás van a legnagyobb hatással a fogyasztói magatartásra, mégpedig a fogyasztók vásárlási módjaikon, a hangulatukon és a termékválasztásukon keresztül. Kedvezőtlen időjárási körülmények közepette a bevásárlóközpontokban történő vásárlást és a kirakatok nézegetését felváltja az otthoni szórakoztatás és az online tér világa.

Fotó: Shutterstock

Egyes felmérések szerint egy átlagos esős napon 12 százalékos növekedést regisztráltak a webhelyek forgalmában a napsütéses, meleg napokhoz képest és 3 százalékos a visszaesés a kiskereskedelmi forgalomban. Kínában a hideg tél mellett még az energiaválság is súlyosbította a helyzetet az elmúlt hónapokban, mely negatívan hatott a vásárlóerőre. A fogyasztók inkább az alapvető termékeket halmozzák ezekben az időszakokban szemben a nem mindennapi fogyasztási cikkekkel szemben. Továbbá a Covid egyes hullámai okozta lezárások is negatívan hatnak a fogyasztásra Kínában.

Ez a helyzet külön kihívást jelent a luxus vállalatok számára, mivel az alapvető fogyasztási termékek magasabb árai, a Covid miatti korlátozások miatt egyre nehezebben tudnak a fogyasztók számára relevánsak maradni. Számos luxusvállalat profitjának jelentős része generálódik a Kínából és a kínai fogyasztóktól, ezért a digitális csatornák fejlesztése és népszerűsítése továbbra is kulcsfontosságú ezen vállalatok számára. A digitális csatornákon történő értékesítés megduplázódott az elmúlt két évben a vállalatok a saját weboldalukon történő értékesítés mellett különböző e-commerce vállalatok segítségével illetve omnichannel csatornák kiépítésével. Továbbá egyre jellemzőbb értékesítési forma a gaming és az NFT-k (non-fungible tokenek) megjelenése a divatvilágban, amellyel a „z” generációt tudják leginkább megszólítani. Ennek az új fajta kultúrának az alapvető tartozéka a virtuális öltözékek, ezért sem meglepő, hogy a luxuscégek egyre inkább alkalmazzák ezt a csatornát is, hogy elérjék a fogyasztókat. 2021-ben egy pár perc alatt végbemenő aukción sikerült 600 NFT cipőt értékesíteni nagyságrendileg 3 millió dollár értékben. Összességében véve elmondható, hogy a digitális értékesítési csatorna továbbra is kulcsfontosságúak a luxusvállalatok számára, melyek kiemelkedően teljesítettek az elmúlt másfél évben.