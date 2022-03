Az Ukrajna ellen indított orosz katonai támadás hatására az elmúlt hetekben a pénzpiaci helyzet is óriásit változott.

A befektetői hangulat sokat romlott, a részvénypiacok esésnek indultak (különösen az európai indexek), és a nyersanyagok piacán több termék esetében hatalmas emelkedést láthattunk. Eközben a régióban nagy eladási hullámot figyelhetünk meg, amelyet a háború kitörése miatt megnövekedett országkockázati prémium okoz.

Az árupiaci termékek közül 130 dollár közelébe ment fel az olaj ára, több mint 50 százalékot emelkedett a búza határidős jegyzése az amerikai tőzsdén, és a holland földgáz ára is rekordmagasságba szökött. De ezeken kívül a fa, a vas és a réz ára is emelkedni tudott, ami abból adódik, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna jelentős nyersanyagexportőr. Egyik a szankciók, a másik pedig a támadások miatt nem vagy csak nehezebben és kevesebbet képes exportálni. A korlátozott nyersanyagexportnak nemcsak inflációs, hanem növekedési hatása is lesz az ellátási láncokkal kapcsolatos további problémák és a magas infláció miatti alacsonyabb lakossági fogyasztás következtében.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A háború kimenetele és hossza is nagyon bizonytalan ezen a ponton, a magas nyersanyagárakból azonban az energetikai és a bányacégek mindenképp profitálhatnak. Ez még akkor is igaz, ha a háború nagyon hamar befejeződne, mivel időbe kerül, amíg az árak visszarendeződnek. Ráadásul a réz, a nikkel és a bauxit esetében a klímavédelmi beruházások tartós felfelé hajtó erőt képviselnek, míg az olaj beruházási rátája rendkívül alacsony, ezért a háború nélkül is relatíve magas (noha nem ennyire magas) árakra kellett volna felkészülni.

Egy ilyen helyzetben a befektetőknek általában kevés jó választásuk marad.

A részvénypiaci értékeltségek magasak, a kötvények, bár menedéket nyújtanak a részvénypiaci esés ellen, magas infláció mellett nem szerencsés ezeket választani.

Egyedül a nyersanyagok és a belőlük profitáló cégek lehetnek képesek rövid távon megőrizni az értéküket. Ráadásul ezeknek az értékeltsége nemcsak historikusan alacsony, hanem az egész részvénypiachoz képest is. Míg az S&P 500 előretekintő P/E-mutatója 19,3, addig az energiaszektoré 12,6, az alapanyagok szektoráé pedig 15.