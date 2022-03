Több mint 20 százalékkal emelheti árbevételét, üzemi eredményét, sőt még EBITDA-ját is a német ingatlanpiac nagyágyúja, a Vonovia, amennyiben megvalósul a cég pénteken közzétett üzleti terve. A vállalatnál árgus szemekkel figyelt kamat- és adófizetés utáni üzemi eredmény (Funds from Operations; FFO) egyébként az elképzelések szerint áttörné a 2 milliárd eurós álomhatárt is, és valahol 2,1 milliárd alatt állapodna meg.

Fotó: Bernd Thissen / AFP

A konszern teljes forgalma várhatóan 6,2–6,4 milliárd euró között lesz, míg a beruházások értéke 2,1 és 2,5 milliárd között alakul.

Tavaly a bochumi Vonoviának hosszú küzdelem után – harmadik felvásárlási ajánlatával – sikerült részvényenként 53 euróért, azaz összesen 18,4 milliárd euróért megvennie Deutsche Wohnen nevű szektortársa 88 százalékos részvénypakettjét.

A cégcsoportba betagozódó berlini székhelyű új szerzemény mintegy 110 ezer lakóingatlant üzemeltet, és egyelőre önálló cégként a frankfurti börzén maradt.

Az integráció befejezését 2023 elejére tervezi a Vonovia menedzsmentje.

A vártnál nagyobb kiadás mellett megvalósult akvizíciónak egyébként oroszlánrésze van benne, hogy a Vonovia 2021-et a becsültnél valamivel alacsonyabb nyereséggel zárta, és emiatt egy részvényre jutó osztalékát is az előző évi bázishoz mérten 3 eurócenttel, 1,66 euróra csökkentette, miközben az S&P Global Intelligence elemzői konszenzusa 2 centes emelésre számított.

A bochumiak amúgy FFO- és EBITDA-ágon már a nemrég lezárt üzleti évben is túlszárnyalták saját várakozásaikat. Előbbi mutatószám éves összehasonlításban 1,35 milliárd euróról 1,67 milliárdra bővült, míg a célsáv 1,52 és 1,54 milliárd közé esett. A korrigált EBITDA ezalatt 1,91 milliárd euróról 2,27 milliárdra emelkedett, és könnyedén felülmúlta a megcélzott 2,055–2,105 milliárdos tartomány felső határát is.

A társaság adózás utáni nyeresége viszont 2,6 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 3,2 milliárdról. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) így mindössze 4,22 euró volt, szemben a 2020-as 5,5-del.

Az előre jelzettnél magasabb FFO-val zárta utolsó önálló üzleti évét a Deutsche Wohnen is, hiszen a célkitűzés az előző évi 544 millió euró szinten tartása volt, s ehhez képest végül 10 millióval lett jobb az eredmény. Eközben a vállalat EBITDA-ja is 705 millióról 716 millió euróra bővült.

Adózás után ugyanakkor a csoport csak 919 millió eurót keresett 2021-ben, miután az előző évben még több mint 1,5 milliárd volt a nettó profit. A cégvezetés a visszaesést elsősorban az alacsonyabb értékesítési eredményekkel, valamint éppen a Vonovia akciósorozatával kapcsolatos egyszeri költségekkel magyarázta.

A bevételi oldalon a bérleti díjak a 2020-as 838 millió euróról enyhén, 844 millióra emelkedtek, míg a társaság tulajdonában álló ingatlanportfólió értéke év végére közel 1,9 milliárd euróval gyarapodott, csekély mértékben meghaladva az előző évi felértékelődést.

A pénteki kereskedésben a Vonovia és a Deutsche Wohnen részvényei is erősödtek kezdetben, ám irányt váltottak, és délig több mint 2 százalékkal, 46,3 euróra, illetve 34 euró alá estek vissza.