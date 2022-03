A darabszám alapján a világ jelenleg legnagyobb járműgyártójának számító Toyota rekordtempóról számolt be, ami a Japánon kívüli februári autógyártását és értékesítését illeti. Korábban minden idők legerősebb termelési tervét tűzték ki a folyó negyedévre, azonban a csiphiány és a többi ismert körülmény közbeszólt, így legalább a második hónap 531 183 darabos gyártási teljesítménye és 620 360 darabos értékesítése vigasztalhatta a japánokat.

A kínai Great Wall autógyártó csoport 01 CAT elektomos hajtású modellje Európában is kedvező fogadtatásra találhatFotó: Isa Foltin

Mindkettő csúcs, előbbi 16, utóbbi 5,2 százalékkal múlta felül a bázisidőszakét. A hazai piacot is ide értve 884 528 legyártott és 774 860 eladott autó a Toyota mérlege, ám amíg a gyártás 11 százalékkal nőni tudott, addig az eladások 1,6 százalékkal visszaestek. Lehet, hogy a Toyotának az eredeti terveket ismét felül kell írnia, ezúttal a Sanghaj környékén támadó koronavírus-járvány miatt, amit drasztikus lezárásokkal akarnak megfékezni a kínai hatóságok a zéró tolerancia jegyében.

Ennek következtében viszont súlyos alkatrészhiány fenyeget, több üzem is kénytelen volt munkásait bentlakásos módszerrel megvédeni a fertőzéstől, bár ebben a termelés fenntartása, mint szempont nagyobb szerepet játszott. A Toyota négy összeszerelő üzemmel, mintegy másfél millió darabos kapacitással rendelkezik Kínában, ezek közel ötödét adják a japán konszern teljes termelésének. A Tesla sanghaji, évi félmillió jármű gyártására méretezett Gigafactoryját is súlyosan érinti a járvány, a Reuters szerint négy napra le kell állniuk az utánpótlás hiánya miatt.

A General Motors (GM)sanghaji leányvállalatánál a földön, matracokon éjszakázó dolgozóktól várnak el másnap minőségi munkát, míg a GM és a Tesla fő beszállítója, az Aptiv kedden a tömeges tesztelések gyors lebonyolítása érdekében eleve szünnapot tartott, s így tett a Thyssenkrupp is. Kérdés, másnap hányan tudják felvenni a munkát. A Great Wall vezetőit azonban jelenleg a globális terjeszkedés terve tartja lázban. A kínai autógyártó párszor nekifutott már Európának, de silány minőségi mutatói miatt rendre lepattant róla.

A technikai fejlődés előrehaladtával újra elindítják offenzívájukat – hasonlóan a legnagyobb kínai autógyártóhoz, az MG márkával a vén kontinensre visszatérő SAIC-kal. A Great Wall tavaly negyedével, egymilliárd dollárra növelte a nyereségét úgy, hogy közben külföldi eladásait 142 százalékkal 2,5 milliárd dollárra növelte, odahaza pedig 25 százalékos pluszt ért el.

Legnagyobb külföldi piacán, Oroszországban duplázott, azonban ottani gyártókapacitását egyelőre hiába növelte szintén a kétszeresére, az oroszok vásárlóerejének drasztikus csökkenése komoly keresleti és kapacitáskihasználtsági problémákat vet fel, bár a kínaiak egyelőre bizakodnak és terv szerint folytatják a termelést, hátha gyengíteni tudják a piacvezető és épp a kivonulás keserű piruláját kóstolgató Renault pozícióit.

A vietnámi VinFast elektromos SUV-ja a Tesla hasonló modelljének kétharmadába kerül majd Fotó: picture alliance

A Great Wall globális értékesítése elmarad a SAIC-étól és a Geely-étől, de mentségére szolgál az MG illetve a Volvo márka mögé bújó riválisaival szemben ő Nagy Falként akar érvényesülni, ami marketing szempontból nem biztos, hogy nyerő húzás. Utóbbi viszont bízvást elmondható a VinFastról, amely a vietnámi autóipar zászlóvivőjeként kétmilliárd dolláros észak-karolinai gyárépítési tervről számolt be.

A cég elektromos hajtású buszokat és városi terepjárókat (SUV) és ezekhez akkumulátorokat tervez gyártani az Egyesült Államokban, a helyi piac igényeire szabva. Anyavállalata, a Vingroup a teljes beruházási keretet 4 milliárd dollárra növelheti. Az építkezés az engedélyek birtokában még az idén megkezdődhet és az évi 150 ezer villanyautó kibocsátására méretezett üzem 2024 júniusában kezdheti meg a termelést.

Joe Biden elnök is üdvözölte a hétezer munkahelyet teremtő beruházást, ami szerinte zöldre váltó gazdaságösztönző politikájuk működőképességét igazolja. A németországi gyárépítésben is gondolkodó VinFast kimondatlanul a Tesla piacára tör: a 63 ezer dolláros Model X-szel kompatibilisnek ígérkező VF8 sport e-SUV induló árát 41 ezer dollárra lőtték be, ami már elgondolkodtató árelőnyt jelent.