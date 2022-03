A Moody's Investors Service pénteken meghosszabbította az OTP Bank forint és devizaalapú hosszú lejáratú betéti besorolásának – esetleges felminősítéssel járó – felülvizsgálatát. Emellett ugyancsak később dönt az alapvető hitelminősítés (BCA) újraosztályozásáról is.



A magyar hitelintézet BCA és adósságosztályzataira, valamint az OTP Jelzálogbankra vonatkozó felülvizsgálatok tavaly nyáron indultak, hogy az új rating már tükrözhesse a szlovén Nova KBM felvásárlásának hatásait, most pedig – a minősítési felülvizsgálatot kiterjesztve – véleményt mondtak arról is, hogy mit jelent az orosz-ukrán háború az OTP szempontjából.

Fotó: Róka László

A Moody's véleménye az, hogy az OTP oroszországi és ukrajnai tevékenységét egyértelműen negatívan befolyásolják az Ukrajna orosz megszállása által okozott katonai konfliktus következményei, valamint az orosz gazdasági és pénzügyi rendszer ellen bevezetett nemzetközi szankciók.

Ugyanakkor a bank jelentős tőkepufferei lehetővé teszik, hogy ellenálljon az oroszországi és ukrajnai leánybankjait érintő potenciális sokkhatásoknak, még az Nova KBM felvásárlását követő további tőkeveszteség figyelembevétele után is, amely a Moody's becslése szerint mintegy 120 bázispont lesz.



Az OTP szerint a tőkemegfelelési mutatóra gyakorolt hatás 27 bázispont az ukrajnai leány esetében és 116 bázispont az orosz leányvállalat esetében. A Moody's ezt az esetleges csökkenést a bank többlet tőkepuffereit figyelembe véve kezelhetőnek tartja.