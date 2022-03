Jelentősen megemelte az ANY Biztonsági Nyomda részvényeire vonatkozó célárat a Concorde szerdai elemzésében. A brókercég 300 forinttal 2000 forintra srófolta fel várakozását, ami alapján közel 17 százalékos emelkedés előtt állhat a papír, a 2021-es eredményből májusban fizetendő 163 forintos osztalékkal is kalkulálva 27 százalékos a felértékelődési potenciál. Ajánlásuk ezért továbbra is vétel.

A Concorde a társaság tavalyi rekord eredményét követően frissítette eredményvárakozását, szerintük ugyanis az ANY jó úton jár, hogy a következő években felülmúlja a korábbi eredményprognózisukat, és így továbbra is magas osztalékot fizessen részvényeseinek.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

Az ANY idén 1,7 milliárd forintos adózott eredményt szállíthat - 200 millió forinttal többet, mint amire a befektetési szolgáltató korábban számított –, amiből jövőre 120 forintos osztalékfizetést prognosztizálnak.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy újabb rekorderedményt azzal együtt sem szállít idén a vállalat, hogy bevételeit jelentősen növelik az országgyűlési választásokra gyártott szavazólapok.

Az idei profitot javíthatja, hogy az orosz-ukrán háború miatt megnőtt az igény a magas hozzáadott értéket képviselő útlevelekre, hosszabb távon pedig az afrikai expanzió is jelentős növekedési potenciállal kecsegtet.