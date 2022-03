A tízéves amerikai államkötvények hozama a pénteki kereskedés során 14,7 bázispontos emelkedéssel elérte az évi 2,488 százalékot, ami 2019. májusa óta a legmagasabb szint, és azt jelzi, hogy a piac szereplői szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed agresszívabb politikát folytat a jövőben.

A kétéves kincstári kötvények esetében 2,284 százalékos hozam alakult ki, ami 16 bázisponttal magasabb a csütörtökinél. A hét elején a Fed vezetésének több tagja, köztük Jerome Powell elnök közvetetten jelezte, hogy a múlt heti 25 bázispontos kamatemelést továbbiak követik.

A Bank of America (BofA) elemzői szerint júniusban és júliusban egyaránt 50 bázispontos emelést hajthat végre a Fed, de az is lehet, hogy ez előrébb csúszik májusra és júniusra. Ethan Harris, a BofA közgazdásza szerint a fő kérdés továbbra is az, hogy a jegybank mennyire kész komoly fájdalmat okozni a gazdaságnak az infláció megfékezése érdekében.

A piac akár 190 bázispontos kamatemelést is elképzelhetőnek tart az év végéig.