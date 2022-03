Nem hiába vártak a piacok a mai kamatdöntésre; a jegybank 100 bázisponttal 4,4 százalékra emelte az alapkamatot. Az elemzők szerint ezzel a régióban a legagresszívebb monetáris választ adta az orosz-ukrán háború kirobbanása által keltett bizonytalanságra. Az euró-forint árfolyama egész délelőtt az előző napi, 373,37-es záróérték közelében oldalazott, de nem sokkal a két órai bejelentés előtt már erősödni kezdett. A várakozásoknak megfelelő kamatemelés hírére a forint egészen 370,77-ig ment az euróval szemben. Egy órával a bejelentés után az euró-forint keresztárfolyama 371,30-on állt, több mint fél százalékkal a hétfői záróár alatt.

Forrás: stooq.com

A hazai deviza a dollárral szemben is korrigálni tudott; a tengerentúli fizetőeszközt a nap elején még 340,50 forinton számították, de délutánra 0,7 százalékkal olcsóbban, 336,34 forinton kereskedtek vele a nemzetközi piacon.

Forrás: stooq.com

Az elemzők figyelmeztetnek: a forint árfolyamát jelenleg nagyrészt az orosz-ukrán konfliktus miatti geopolitikai kockázatok és az ebből származó kockázatkerülés mozgatja. A 370 forint alatti euró árfolyamra csak abban az esetben látnak esélyt, ha előrelépés történik a háborús felek közötti béketárgyalásokon.

Megy a forint után az egész régió

A forint erősödésére a lengyel zloty is hirtelen erősödni kezdett, 0,3 százalékkal 4,68219-re az euróval szemben, és 0,4 százalékkal 4,24469-re a dollárral szemben. A lengyel deviza délelőtt még az előző napi záróértéke közelében oldalazott, de az MNB bejelentése a zloty és a cseh korona piacán is élénkülés látszott. Az euróért 24,70 koronát kértek a bankközin kedd délután, miután a Tomas Holub jegybankelnök hétfőn jelezte: a cseh jegybank márciusi ülésén újabb kamatemelést jelenthet be.

Forrás: stooq.com