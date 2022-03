Moszkvában tilos a short

A moszkvai tőzsde kedden betiltotta a shortolást Oroszország legnagyobb vállalati részvényeire. Ami elemzők szerint arra utalhat, hogy a börze már a részvénypiac újranyitására készül. A short tilalom 30 reprezentatív orosz vállalatot érint. A listán szerepel a Gazprom, a Lukoil, a Sberbank, az MMC Norilsk Nickel és a Rosneft Oil is. A részvények mellett néhány euróban denominált vállalati kötvény is short védelmet kapott.

Három hetes szünet után magyar idő szerint hétfőn 13 órakor nyitott ki a moszkvai tőzsde, de az első napokban csak néhány szövetségi adósságpapírral (OFZ) lehetett üzletelni. A tőzsdezárlat Oroszország modern történelmének leghosszabb leállása volt. Az ukrajnai háború miatt bevezetett nemzetközi szankciók korlátozzák Oroszország hozzáférését a külföldi tartalékokhoz, s a bankrendszert levágták a nemzetközi SWIFT üzenetküldő rendszerről. Bár egy kiskapu nyitva maradt, a gázszerződéseket finanszírozó Gazprombank kapcsolatai működnek.

Nem példa nélküli a short tilalom. 2020 márciusában, a pandémiás tőzsdeomlás idején Olaszországban, Franciaországban és Belgiumban is megtiltották a shortolást. Bár az efféle korlátozások nem igazán hatékonyak. Most is arra számítanak a piaci szereplők, hogy amint újra indul a moszkvai részvény kereskedelem, ismét zuhanni fognak az árfolyamok. Hétfőn az oroszországi helyi kötvények is beroskadtak, ahogy kinyitott a piac. Elemzők szerint a jegybank csak 80–120 milliárd rubeles (770-millió–1,15 milliárd dollár) intervencióval tudta megtámasztani a kurzust.