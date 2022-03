A kriptotőzsdék a sport világát előszeretettel használják reklámok céljából, elég csak a Los Angeles Lakers meccseinek otthont adó stadion új nevére, vagy éppen a legendás amerikai focista, Tom Brady szerepvállalására gondolni, de jelenlegi cikkünk tárgya, az Antigua és Barbudán található központtal rendelkező, Bahamákon bejegyzett FTX is élt már hasonló lehetőséggel, így a Miami Heat csarnoka is az oldal nevét viseli, de Stephen Curry vagy épp Lewis Hamilton is a cég nagykövetei.

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Hozzájuk csatlakozott a legújabb bejelentés szerint Naomi Oszaka is a Business Insider információi szerint.

A négyszeres Grand Slam győztes teniszezőnő részesedést kap az FTX Tradingben, továbbá kriptóban is kap fizetséget a márkanagyköveti pozíciójáért

– közölte a kriptotőzsde hétfőn. Sam Bankman-Fried, a vállalat vezérigazgatója szerint az együttműködés segítheti, hogy a digitális fizetőeszközök és a Web3 világának jövőjét még sokszínűbb hangok határozzák meg. Arra nem derült fény, hogy melyik digitális fizetőeszközben kapja meg a hirdetés árát.

Oszaka az első híres sportolónő, aki csatlakozik az FTX-hez, japán és haiti öröksége segítségével pedig globális közönséget kívánnak megszólítani. A teniszezőnő elmondta, hogy a nők szerepének növelése a kriptopiacokon fontos szempont volt, amikor aláírta a szerződést.